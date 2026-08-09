Nakon intenzivne sezone ispunjene danima na setu, čini se kako joj predah na otoku odgovara. Sudeći prema fotografijama, mlada glumica uživa u ljetu
MLADA GLUMICA
Dok Terezu čekaju novi zapleti u 'Divljim pčelama', Margita na moru pozira i uživa u bikiniju
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Glumica Margarita Mladinić,koju publika prati u ulozi Tereze u 'Divljim pčelama', pokazala je kako uživa u divnim ljetnim danima. Baterije puni na Korčuli.
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