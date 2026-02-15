Evo koliko stoji haljina koju u finalu Dore nosi Barbara Kolar

U velikom finalu Dore voditeljica Barbara Kolar zablistala je u upečatljivoj haljini živih tonova koja je odmah privukla pažnju gledatelja.

Foto: Dario Njavro/HRT

Riječ je o modelu Dahlia Fuchsia Multi Maxi Dress brenda Bronx and Banco, poznatom po bogatoj paleti boja i lepršavoj, elegantnoj silueti.

Foto: Screenshot

Haljina je bez naramenica, dužine do poda i prati liniju tijela, a zbog prozračnog materijala djeluje lagano unatoč raskošnom izgledu.

Foto: Screenshot

Upravo takvi modeli često se biraju za velike svečane događaje i pozornice. Cijena ove haljine na službenoj stranici iznosi oko 850 dolara, odnosno približno 730 eura.