KAKO DO NJE
Evo koliko stoji haljina koju u finalu Dore nosi Barbara Kolar
Čitanje članka: < 1 min
U velikom finalu Dore voditeljica Barbara Kolar zablistala je u upečatljivoj haljini živih tonova koja je odmah privukla pažnju gledatelja.
Riječ je o modelu Dahlia Fuchsia Multi Maxi Dress brenda Bronx and Banco, poznatom po bogatoj paleti boja i lepršavoj, elegantnoj silueti.
Haljina je bez naramenica, dužine do poda i prati liniju tijela, a zbog prozračnog materijala djeluje lagano unatoč raskošnom izgledu.
Upravo takvi modeli često se biraju za velike svečane događaje i pozornice. Cijena ove haljine na službenoj stranici iznosi oko 850 dolara, odnosno približno 730 eura.
