Evo koliko stoji haljina koju u finalu Dore nosi Barbara Kolar

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot

Voditeljica je nosila model Dahlia Fuchsia Multi Maxi Dress brenda Bronx and Banco, poznatom po bogatoj paleti boja i lepršavoj, elegantnoj silueti

Admiral

U velikom finalu Dore voditeljica Barbara Kolar zablistala je u upečatljivoj haljini živih tonova koja je odmah privukla pažnju gledatelja.

Foto: Dario Njavro/HRT

Riječ je o modelu Dahlia Fuchsia Multi Maxi Dress brenda Bronx and Banco, poznatom po bogatoj paleti boja i lepršavoj, elegantnoj silueti.

Foto: Screenshot

Haljina je bez naramenica, dužine do poda i prati liniju tijela, a zbog prozračnog materijala djeluje lagano unatoč raskošnom izgledu.

Foto: Screenshot

Upravo takvi modeli često se biraju za velike svečane događaje i pozornice. Cijena ove haljine na službenoj stranici iznosi oko 850 dolara, odnosno približno 730 eura.

OSTALO

