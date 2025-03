Evo koliko su fanovi 'iskeširali' za Thompsona u samo prvih šest sati. Od ove cifre boli glava...

Pomama za ulaznicama na zagrebački koncert Marka Perkovića Thompsona krenula je u petak u podne i ne staje. Ulaznice se prodaju po cijenama od 30, 50 i 60 eura ovisno o položaju s kojeg želite pratiti. Iz toga proizlazi da je prosječna cijena ulaznica 45 eura. U samo prvih šest sati, do 18 sati u petak, prodan je rekordan broj ulaznica, ukupno 130.000. Sve do nešto prije 13 sati vladala je navala za karte u virtualnoj čekaonici na internetskim stranicama Entria, a onda su objavili: "Obustava prodaje!". Koncert je time rasprodan u doslovce jednome danu i to 98 dana prije koncerta.

Gledajući samo znanu prodaju od 130.000 karata u blagajne se slilo oko šest milijuna eura u samo prvih šest sati. Naravno, to je procjena jer nema još podataka koliko se ulaznica prodalo za parter koji je 30 eura, a koliko za 50 i 60 eura gdje su ekskluzivnije pozicije.

Dugopolje: Thompson održao koncert na prepunom stadionu Hrvatskih vitezova | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

Inače, Thompson je zadnji samostalni koncert imao lani, i to nakon dvije godine pauze, održao pred tisućama ljudi, a koncert “Imotski, ne zaboravi” privukao je između 20.000 i 25.000 ljudi. Cijena karte za taj koncert kretala se između 30 i 60 eura. Uzmemo li da je i ondje prosjek prodanih karata bio 45 eura i pomnožimo s 22.000 ljudi, ispadne da je samo na kartama zarađeno 990.000 eura.

Pitali smo lani Thompsonova menadžera kolika je zarada od koncerta u Imotskom.

- Kako ja to mogu znati? Ne mogu ja to znati nikako. Ne znam ništa - rekao je menadžer Denis Pletikosa. Svojedobno, 2010. godine, mediji su pisali kako je upravo Thompson najbogatiji izvođač, tad je tražio 15.000 eura po nastupu, a upućeni nam kažu da se taj iznos moguće sad udvostručio.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Isto tako, 2017. godine mediji su javljali da je cijeli koncert ovog pjevača u Kninu koštao pola milijuna kuna, a Thompson je tad tvrdio da ne uzima novac za pjevanje na Danu pobjede.