Evo što će biti u ponedjeljak u vašim omiljenim sapunicama

Divlje pčele

RTL 20:15

Nikola, na rubu očaja, sve priznaje Cviti. Jakov i Domazet pokušavaju spasiti raspadajuću zadrugu, ali njihova netrpeljivost otežava spašavanje. U međuvremenu, Rajka i General trude se pronaći njezina sina u Bosni.

La Promesa

HRT1 13:20

Leocadia zamoli Alonsa da intervenira u sukobu između Cataline and Martine. Ricardo dozna Píjinu najveću tajnu: otac njezina sina je barun De Linaja, a ona ga je ubila.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Nakon pucnjave u baru, u kojoj je meta bio Halstead, on se nalazi pod zaštitom. Poljski mafijaš Oskar Bembenek, koji se nalazi u zatvoru, glavni je osumnjičenik.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Vinko ne razgovara s Matijom, što dovodi do sukoba u obitelji Macan. Jadranka pruža podršku Matiji i zauzima se za nju. Stanislav počinje dvojiti oko odlaska u Maroko, a Lara se pita je li isti komarac ugrizao Tomija i glavnu glumicu.

Crno more

NOVA TV 18:10

Oruç i Esme pokušavaju otkriti tko je bacio Eleni u more pregledavajući snimke sigurnosnih kamera iz luke. Dok se tragovi počinju slagati, novi sukobi između obitelji Fırtına i Koçari rasplamsavaju staru mržnju. Eleni sve očajnije pokušava doći do istine o svojoj majci.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Cristina nađe u smeću slike Ane i Alberta. Obuzme je ljubomora i posvađa se sa zaručnikom. On je uvjerava da mu je to bivša ljubav.