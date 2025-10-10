Obavijesti

Show

Komentari 1
DNEVNI PREGLED

Evo što će biti u sapunicama i serijama u petak: Vinko nikom ne dopušta da izlazi iz kuće...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Evo što će biti u sapunicama i serijama u petak: Vinko nikom ne dopušta da izlazi iz kuće...
Foto: novaTV

Pogledajte što će se događati u vašim omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima u petak 10. listopada

La Promesa

HRT 1 13:20

Manuel pozove Cruz na red. Samuel kaže Maríji Fernández svoje pravo podrijetlo: on je sin vojvode i vojvotkinje Windsorheim. Ángela dobije potvrdu svoje sumnje da markiza i Lorenzo namjeravaju oženiti Curra.

Hitna: Chicago 

RTL2 18:25

Prema uputama dr. Goodwin, pacijent s dugotrajnim posljedicama COVID-a prima pomoć od tzv. stručnjaka za usklađenost. Maggie pomaže dr. Halsteadu u liječenju pacijenta koji je 60 godina bio na željeznim plućima.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Veljko i Klaudija pokušavaju shvatiti zašto je Ante Veljku uplatio jamčevinu dok ih Marina i Ivana prisluškuju. Petra želi da Lorena ima savršenu vjenčanicu. Drago, svjestan da će morati financirati haljinu, pokušava od Joce posuditi novac. Zrinka provodi vrijeme u baru s Antom nakon što ju je izvukao iz nevolje. Jakov se pokušava izboriti za svoju plaću.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

Vinko nikom na imanju ne daje da izlazi iz kuće, što remeti Ivkine kockarske planove. Anđela uvjerava Mirjanu da mora naći nekog. Zovko dolazi k Spomenki na večeru, a Braco vidi da Spomenka ima gosta, ali ne zna koga. Lara se nalazi s novinarom da sanira situaciju oko eksplozije i pljačke u hotelu.

NovaTV_Kumovi_2024_siri
Foto: IGOR_DUGANDZIC

Cacau

HRT1 12:25

Sal savjetuje Tiagu da obavijesti Cacau o Marcovoj prijetnji. Lalá vjeruje da je Tomané dao videozapise policiji i kaže da su on i Lola čitali oporuku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Pokazala je sve u 'golim haljinama', s 14 godina išla pod nož: Ovako se mijenjala Bella
SLAVI 29. ROĐENDAN

FOTO Pokazala je sve u 'golim haljinama', s 14 godina išla pod nož: Ovako se mijenjala Bella

Manekenku su znanstvenici proglasili ženom s najljepšim licem na svijetu, ali malo tko se sjeća kako je izgledala na početku karijere, kad još nije bila na plastičnim operacijama
Nove avanture Maje i Šime: Nakon strastvenog poljupca, evo što su radili u backstageu
NIJE BILA SAMA

Nove avanture Maje i Šime: Nakon strastvenog poljupca, evo što su radili u backstageu

Na jučerašnjem koncertu u splitskom 'Kampusu', pjevačica Maja Šuput energično je zabavljala publiku, a u backstageu joj se pridružio i 'Gospodin savršeni'
Je li Kate isplanirala odlazak iz Života na vagi? 'Šire se glasine da je popila vodu prije vaganja'
DOLAZI TRENUTAK ISTINE

Je li Kate isplanirala odlazak iz Života na vagi? 'Šire se glasine da je popila vodu prije vaganja'

Večerašnja epizoda donosi i ozbiljne razgovore o prehrani i iskrenosti među kandidatima. Posebna pažnja bit će usmjerena na Josipu, ali to nije jedino što će unijeti napetost u kuću

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025