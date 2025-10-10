Pogledajte što će se događati u vašim omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima u petak 10. listopada
Evo što će biti u sapunicama i serijama u petak: Vinko nikom ne dopušta da izlazi iz kuće...
La Promesa
HRT 1 13:20
Manuel pozove Cruz na red. Samuel kaže Maríji Fernández svoje pravo podrijetlo: on je sin vojvode i vojvotkinje Windsorheim. Ángela dobije potvrdu svoje sumnje da markiza i Lorenzo namjeravaju oženiti Curra.
Hitna: Chicago
RTL2 18:25
Prema uputama dr. Goodwin, pacijent s dugotrajnim posljedicama COVID-a prima pomoć od tzv. stručnjaka za usklađenost. Maggie pomaže dr. Halsteadu u liječenju pacijenta koji je 60 godina bio na željeznim plućima.
U dobru i zlu
NOVA TV 21:20
Veljko i Klaudija pokušavaju shvatiti zašto je Ante Veljku uplatio jamčevinu dok ih Marina i Ivana prisluškuju. Petra želi da Lorena ima savršenu vjenčanicu. Drago, svjestan da će morati financirati haljinu, pokušava od Joce posuditi novac. Zrinka provodi vrijeme u baru s Antom nakon što ju je izvukao iz nevolje. Jakov se pokušava izboriti za svoju plaću.
Kumovi
NOVA TV 20:20
Vinko nikom na imanju ne daje da izlazi iz kuće, što remeti Ivkine kockarske planove. Anđela uvjerava Mirjanu da mora naći nekog. Zovko dolazi k Spomenki na večeru, a Braco vidi da Spomenka ima gosta, ali ne zna koga. Lara se nalazi s novinarom da sanira situaciju oko eksplozije i pljačke u hotelu.
Cacau
HRT1 12:25
Sal savjetuje Tiagu da obavijesti Cacau o Marcovoj prijetnji. Lalá vjeruje da je Tomané dao videozapise policiji i kaže da su on i Lola čitali oporuku.
