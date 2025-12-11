Evo što će biti u sapunicama u četvrtak: Počele su pripreme za vjenčanje Nikole i Cvite...

Divlje pčele

RTL 20:15

Počele su pripreme za vjenčanje Nikole i Cvite, a Rajka smišlja kako razveseliti mladu. Anti se planovi sruše pa mora zatražiti pomoć Domazeta. General Badurina i Rajka pokušavaju otkriti misterij nestalog sata i Mirjanine naušnice.

La Promesa

HRT1 13:20

Carski je rez uspješan i drugo je dijete rođeno. Adriano potajno posjeti svoju djecu, a Catalina ga zatekne.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tim istražuje ubojstvo mlade žene i kongresmena pronađenog bez svijesti u hotelskoj sobi. Voight misli da je kongresmenu namješteno.

Kumovi

NOVA TV 20:20

Ne znajući zašto su maserke privedene, Vesna zamoli Jadranku da preuzme masaže dok ne nađu nove maserke. Zovko je pristao raspisati prijevremene izbore za načelnika Zaglava. Drago ne zna što očekivati od oca koji se probudio iz kome.

Cacau

HRT1 12:30

Baobá baca školjkice i gata. Kaže da je Cacau živa. Quimu i Gutu odmah bude lakše. Marco predloži Marlene da ode u bolnicu i pobrine se da pilot helikoptera ne preživi. Baobá opet gata pomoću školjkica i kaže da će potraga za Cacau potrajati.