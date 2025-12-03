Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što će biti u sapunicama u srijedu: Jakovu prijeti progon

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što će biti u sapunicama u srijedu: Jakovu prijeti progon
4
Foto: RTL

Doznajte što vas očekuje ove srijede 3. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

Divlje pčele

RTL 20:15

Jakovu prijeti progon na Goli otok nakon što Sikirica i Šušnjara u školskoj knjižnici pronađu politički nepodobne knjige i fotografije koje mu je smjestio Domazet.

Zagreb, 07.10.2025 - Glumci RTL serije Divlje pcele poziraju na setu u studiju Jadran filma
Foto: Tom Dubravec

La promesa

HRT1 13:20

Simona i Antoñito napokon se suoče, ali susret neslavno završi. Curro istražuje svoju navodnu nesreću s konjem. Adriano ne odustaje od Cataline.

Foto: HRT

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Joco i zavjerenici uhvaćeni su na djelu. Nakon prepirke s Tomom, Joco ga pokušava nagovoriti da ih ne oda Anti, pritom koristeći Niku za emocionalnu ucjenu. Marina želi olakšati Niki pa odluči da će ona priopćiti Joci loše vijesti. Joco je izvan sebe kad čuje Ivaninu odluku. Situacija dodatno eskalira kad mu u kuću nenajavljeno dođe pokradeni Ante.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

Vesna organizira žensko druženje da oraspoloži Anđelu, koja je upala u depresiju zbog Martina. Jadranka je ljuta kad shvati da je pozvala i Nataliju. Spomenka se uvali u žensko druženje i žene je nagovore da ode pričati sa Stanislavom.

Foto: Nova Tv

Cacau

HRT 1 12:30

Tiago napadne Davida i optuži ga da je razočarao Júliju. Cacau kaže Regini da joj još nije oprostila. Sal kaže da je Susana sretna s Ruijem. Susretne Marca koji joj kaže da postoji problem s planom da raznesu helikopter u kojemu će biti Tiago i Salomão jer će s njima biti i Cacau.

Foto: promo

Chicago P.D

RTL 19:40

Lindsay angažira Olinskog da radi pod krinkom ubojice kad dobije vijest od starog prijatelja o ocu koji želi osvetiti ubojstvo svoje kćeri. Ruzek se vraća s tajnog zadatka te se neugodno iznenadi jer je degradiran.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iva Todorić plakala prisjećajući se doba prije sloma Agrokora. Evo kako su tada živjeli...
ČISTA RASKOŠ

Iva Todorić plakala prisjećajući se doba prije sloma Agrokora. Evo kako su tada živjeli...

Meni se emotivan svijet srušio jer mi smo velika obitelj. I nama se svima srušilo ono što smo mi gradili. Moj tata, četrdeset godina i mi svi s njim. Nas su doslovno izbacili na cestu', ispričala je nedavno poduzetnica Iva Todorić u emisiji 'MagNet'. Te su je riječi duboko potresle, a dok ih je izgovarala, emocije su je preplavile. Govorila je o 2017. godini, o trenutku kad je država zbog nagomilanih dugova i rizika od potpunog kolapsa uvela 'Lex Agrokor' i preuzela upravljanje nad kompanijom. Bio je to jedan od najvećih gospodarskih potresa u Hrvatskoj, a za obitelj Todorić i osobni slom. Kako bi se razumjelo što je značio trenutak kad, kako Iva kaže, 'nas su doslovno izbacili na cestu', treba se vratiti u razdoblje u kojem je obitelj živjela život kakav se u Hrvatskoj rijetko viđa.
Iva Ajduković se transformirala: Kad sam vidjela 82 na vagi pao mi je mrak i srezala sam to
Smršavila je dva konfekcijska broja

Iva Ajduković se transformirala: Kad sam vidjela 82 na vagi pao mi je mrak i srezala sam to

Sinjska pjevačica Iva Ajduković (39) jede samo od 10 do 18 sati. Toliko se već navikla da i kad prekrši pravilo, loše joj sjedne hrana i ne može se više vratiti na staro. Tortom se počasti jednom u 15 dana...
FOTO Blizanci Mika i Giba promijenili su spol te su postali Ana i Ivana: Pogledajte ih sada
BISTE LI IH PREPOZNALI?

FOTO Blizanci Mika i Giba promijenili su spol te su postali Ana i Ivana: Pogledajte ih sada

Blizanci Vasić nekad su bili glavni zabavljači u Big Brother kući, a onda su se odlučili promijeniti spol. Sada, nakon tranzicije, izgledaju potpuno drugačije, a promijenili su i imena. Evo kako izgledaju Ana i Ivana Nikolić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025