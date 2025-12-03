Evo što će biti u sapunicama u srijedu: Jakovu prijeti progon

Divlje pčele

RTL 20:15

Jakovu prijeti progon na Goli otok nakon što Sikirica i Šušnjara u školskoj knjižnici pronađu politički nepodobne knjige i fotografije koje mu je smjestio Domazet.

Foto: Tom Dubravec

La promesa

HRT1 13:20

Simona i Antoñito napokon se suoče, ali susret neslavno završi. Curro istražuje svoju navodnu nesreću s konjem. Adriano ne odustaje od Cataline.

Foto: HRT

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Joco i zavjerenici uhvaćeni su na djelu. Nakon prepirke s Tomom, Joco ga pokušava nagovoriti da ih ne oda Anti, pritom koristeći Niku za emocionalnu ucjenu. Marina želi olakšati Niki pa odluči da će ona priopćiti Joci loše vijesti. Joco je izvan sebe kad čuje Ivaninu odluku. Situacija dodatno eskalira kad mu u kuću nenajavljeno dođe pokradeni Ante.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

Vesna organizira žensko druženje da oraspoloži Anđelu, koja je upala u depresiju zbog Martina. Jadranka je ljuta kad shvati da je pozvala i Nataliju. Spomenka se uvali u žensko druženje i žene je nagovore da ode pričati sa Stanislavom.

Foto: Nova Tv

Cacau

HRT 1 12:30

Tiago napadne Davida i optuži ga da je razočarao Júliju. Cacau kaže Regini da joj još nije oprostila. Sal kaže da je Susana sretna s Ruijem. Susretne Marca koji joj kaže da postoji problem s planom da raznesu helikopter u kojemu će biti Tiago i Salomão jer će s njima biti i Cacau.

Foto: promo

Chicago P.D

RTL 19:40

Lindsay angažira Olinskog da radi pod krinkom ubojice kad dobije vijest od starog prijatelja o ocu koji želi osvetiti ubojstvo svoje kćeri. Ruzek se vraća s tajnog zadatka te se neugodno iznenadi jer je degradiran.