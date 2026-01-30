Doznajte što vas očekuje ovog petka 30. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'La promesa', 'Daleki grad', 'Tajne prošlosti', 'Cacau'...
Evo što će biti u serijama danas
La Promesa
HRT1 13:20
Catalina i Pía skuju plan da spriječe Emilijin odlazak. María Fernández pred svima optuži Petru da je tužakala oca Samuela. Lorenzo pokušava izluditi Eugeniju dok spava.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Voight dozna da FBI istražuje nestanak Roya Waltona. Upton se brine za svoj i Halsteadov posao dok istraga napreduje. Tim istražuje slučaj u kojem je otac uboden pred dvjema kćerima.
Tajne prošlosti
NOVA TV 16:30
Azra doživljava vlastitu tragediju: Cihan otkriva da skriva kontracepcijske pilule i koristi to kao oružje. Njegova kontrola postaje brutalna, jasno joj poručuje: ili će mu roditi dijete, ili će njezina majka završiti na ulici. Mustafa, koji sve više shvaća kakav pakao Azra živi, pokušava joj pomoći.
Daleki grad
NOVA TV 20:20
Na dan operacije Cihan očekuje Alyu, ali ona ne dolazi. U bolnici se otkriva da Cihan nije ni uveden u operaciju jer je rizik prevelik. Donor je postala Alya, potajno i uz zajednički dogovor svih. Cihan doživljava šok i bijes, a zatim saznaje da je Alyi srce nakratko stalo tijekom zahvata. Dok se bori s osjećajem krivnje, shvaća koliko je Alya žrtvovala za njega i Borana.
Cacau
HRT1 12:30
Simone pokuša udaljiti Susanu od Ruija. Rui se želi oženiti Susanom jer je voli. Vitória prikriva svoju zabrinutost kad joj Júlia kaže da je Mário živ i da ga je Salomão uspio dovesti u Portugal.
