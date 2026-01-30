Evo što će biti u serijama danas

La Promesa

HRT1 13:20

Catalina i Pía skuju plan da spriječe Emilijin odlazak. María Fernández pred svima optuži Petru da je tužakala oca Samuela. Lorenzo pokušava izluditi Eugeniju dok spava.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Voight dozna da FBI istražuje nestanak Roya Waltona. Upton se brine za svoj i Halsteadov posao dok istraga napreduje. Tim istražuje slučaj u kojem je otac uboden pred dvjema kćerima.

Tajne prošlosti

NOVA TV 16:30

Azra doživljava vlastitu tragediju: Cihan otkriva da skriva kontracepcijske pilule i koristi to kao oružje. Njegova kontrola postaje brutalna, jasno joj poručuje: ili će mu roditi dijete, ili će njezina majka završiti na ulici. Mustafa, koji sve više shvaća kakav pakao Azra živi, pokušava joj pomoći.

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Na dan operacije Cihan očekuje Alyu, ali ona ne dolazi. U bolnici se otkriva da Cihan nije ni uveden u operaciju jer je rizik prevelik. Donor je postala Alya, potajno i uz zajednički dogovor svih. Cihan doživljava šok i bijes, a zatim saznaje da je Alyi srce nakratko stalo tijekom zahvata. Dok se bori s osjećajem krivnje, shvaća koliko je Alya žrtvovala za njega i Borana.

Cacau

HRT1 12:30

Simone pokuša udaljiti Susanu od Ruija. Rui se želi oženiti Susanom jer je voli. Vitória prikriva svoju zabrinutost kad joj Júlia kaže da je Mário živ i da ga je Salomão uspio dovesti u Portugal.