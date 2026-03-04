Evo što će danas biti u seriji Kumovi: Braco prihvaća posao

Večeras je na rasporedu nova epizoda serije Kumovi. Dok razmišljaju o tome tko im je mogao podmetnuti požar, Vinko i Aljoša sve nade polažu u to da će im Stanislav posuditi pola milijuna eura, ali on nestane. Vinko, Aljoša i Spomenka prijave njegov nestanak policiji.

Goran u potrazi za Stanislavom na cesti zaustavi Bracu koji u kombiju vozi švercanu robu. Laru zbog Matijinih riječi proganjaju sumnje u Tomijevu vjernost u Africi, A Lucu posjećuje bivši profesor s fakulteta koji joj nudi posao u privatnoj klinici.

Braco prihvaća Tihin posao, ali pod jednim važnim uvjetom.

Hoće li mu se to obiti o glavu, ne propustite već večeras u seriji Kumovi od 20:15 na Novoj TV!