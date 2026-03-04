Obavijesti

NOVA NAPETA EPIZODA

Evo što će se događati danas u seriji Divlje pčele: Jasmin kaže Katarini istinu, Jakov se brine...

Evo što će se događati danas u seriji Divlje pčele: Jasmin kaže Katarini istinu, Jakov se brine...
Foto: rtl

Kata pokušava doznati gdje je Jasmin, a preko Karmele i Krste doznaje kako doći do navodno oca Zorinog djeteta. Stipan i Sikirica pripremili su sve za njezino putovanje u potrazi za istinom

Kata riba kuću nakon Markovog pokušaja da zapali kuću sestara Runje. Dok se Zora i Kata bore s benzinom, Cvita i Nikola uživaju u razmišljanju o životu u Ženevi. Idilu uništi Cvitina zamolba da povedu Zoru sa sobom u inozemstvo.

Foto: rtl

Kata pokušava doznati gdje je Jasmin, a preko Karmele i Krste doznaje kako doći do navodno oca Zorinog djeteta. Stipan i Sikirica pripremili su sve za njezino putovanje u potrazi za istinom.

Pukovnik napušta Badurinu - uz obećanje da će naći osobu koja mu je ubila sina. Ante, pak, želi spriječiti Nikolu u odlasku. Kod Luce komentiraju brak Anke i Šušnjare, a Zdravko je, pak, sve hladniji prema supruzi.

Jakov se brine oko Katarine i Tome. Nikola presreće Zoru i želi s njom razgovarati, ispričava joj se na teškim riječima. Kata uskoro čuje istinu od Jasmina, a Toma čini nezamislivo!

Foto: rtl

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

