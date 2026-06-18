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Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
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Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama
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Foto: Nova TV

Doznajte što vas ovog četvrtka, 18. lipnja, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'San snova', 'Daleki grad', 'Velvet: Novo carstvo'...

Admiral

Nasljednik

NOVA TV 20:25

Vijest da je Hatçik teško ozlijeđena potresa obitelj. Dok se ukućani bore s brigom za djevojčin život, stare zamjerke i nerazriješeni sukobi ponovno izlaze na površinu.

Foto: NOVA TV

La Promesa 

HRT1 13:20

Cristóbal ne otpusti Petru, nego je degradira u sobaricu. Leocadia dogovori Ángelino vjenčanje s Beltránom. Luis kaže Manuelu da neće moći ispuniti rokove proizvodnje.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Nakon suđenja osuđeni ubojica otima zatvorski kombi i jednog od čuvara. Tim kreće u potragu, samo da bi otkrio da stvari nisu onakve kakve se čine. Burgess pritišće Ruzeka zbog njegovih motiva u ovom slučaju. Torres se službeno pridružuje timu.

NAKON ZAVRŠETKA Ivica iz 'Divljih pčela' otkrio je koja mu je najdraža uspomena iz prve sezone popularne serije
Ivica iz 'Divljih pčela' otkrio je koja mu je najdraža uspomena iz prve sezone popularne serije

Daleki grad

NOVA TV 21:15

Nakon velikoga gubitka koji je doživjela, Zerrin donosi tešku i nepovratnu odluku kako bi zauvijek prekinula vezu s Demirom. Uvjerenja da je napokon zakoračila prema slobodi i novom početku, pokušava ostaviti prošlost iza sebe.

San snova

RTL 20:15

Alen i Maja sad imaju prednost na ročištu, no ona je kratkog daha. Društvene mreže odradit će svoje i vratiti ih dva koraka unazad, a Kristina će dodatno zapapriti situaciju.

Zagreb, 14.07.2023 - Snimanje serije San snova
Foto: Marko Todorov

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Bárbara napadne Carlosa zbog njegova pomaganja Cristini i otkrije mu da je Alberto nacrtao Anin portret i da mu se polako vraća sjećanje. Ujedno mu kaže da ga Cristina planira izvući iz zemlje.

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Komentari 0
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Gdje je vatrena navijačica Ivana Knoll, ondje su i fotografi. Tako je bilo na ulicama Dallasa, gdje je predvodila navijače uoči okršaja 'vatrenih' i Engleske, a ništa se nije promijenilo ni na tribinama. U korzetu sa šahovnicom i kratkim traper hlačicama ponovno je privlačila poglede, a čini se da joj nije odolio ni navijač u engleskom dresu.
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