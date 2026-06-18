Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 20:25

Vijest da je Hatçik teško ozlijeđena potresa obitelj. Dok se ukućani bore s brigom za djevojčin život, stare zamjerke i nerazriješeni sukobi ponovno izlaze na površinu.

Foto: NOVA TV

La Promesa

HRT1 13:20

Cristóbal ne otpusti Petru, nego je degradira u sobaricu. Leocadia dogovori Ángelino vjenčanje s Beltránom. Luis kaže Manuelu da neće moći ispuniti rokove proizvodnje.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Nakon suđenja osuđeni ubojica otima zatvorski kombi i jednog od čuvara. Tim kreće u potragu, samo da bi otkrio da stvari nisu onakve kakve se čine. Burgess pritišće Ruzeka zbog njegovih motiva u ovom slučaju. Torres se službeno pridružuje timu.

Daleki grad

NOVA TV 21:15

Nakon velikoga gubitka koji je doživjela, Zerrin donosi tešku i nepovratnu odluku kako bi zauvijek prekinula vezu s Demirom. Uvjerenja da je napokon zakoračila prema slobodi i novom početku, pokušava ostaviti prošlost iza sebe.

San snova

RTL 20:15

Alen i Maja sad imaju prednost na ročištu, no ona je kratkog daha. Društvene mreže odradit će svoje i vratiti ih dva koraka unazad, a Kristina će dodatno zapapriti situaciju.

Foto: Marko Todorov

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Bárbara napadne Carlosa zbog njegova pomaganja Cristini i otkrije mu da je Alberto nacrtao Anin portret i da mu se polako vraća sjećanje. Ujedno mu kaže da ga Cristina planira izvući iz zemlje.