Doznajte što vas ovog četvrtka, 18. lipnja, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'San snova', 'Daleki grad', 'Velvet: Novo carstvo'...
Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama
Nasljednik
NOVA TV 20:25
Vijest da je Hatçik teško ozlijeđena potresa obitelj. Dok se ukućani bore s brigom za djevojčin život, stare zamjerke i nerazriješeni sukobi ponovno izlaze na površinu.
La Promesa
HRT1 13:20
Cristóbal ne otpusti Petru, nego je degradira u sobaricu. Leocadia dogovori Ángelino vjenčanje s Beltránom. Luis kaže Manuelu da neće moći ispuniti rokove proizvodnje.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Nakon suđenja osuđeni ubojica otima zatvorski kombi i jednog od čuvara. Tim kreće u potragu, samo da bi otkrio da stvari nisu onakve kakve se čine. Burgess pritišće Ruzeka zbog njegovih motiva u ovom slučaju. Torres se službeno pridružuje timu.
Daleki grad
NOVA TV 21:15
Nakon velikoga gubitka koji je doživjela, Zerrin donosi tešku i nepovratnu odluku kako bi zauvijek prekinula vezu s Demirom. Uvjerenja da je napokon zakoračila prema slobodi i novom početku, pokušava ostaviti prošlost iza sebe.
San snova
RTL 20:15
Alen i Maja sad imaju prednost na ročištu, no ona je kratkog daha. Društvene mreže odradit će svoje i vratiti ih dva koraka unazad, a Kristina će dodatno zapapriti situaciju.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Bárbara napadne Carlosa zbog njegova pomaganja Cristini i otkrije mu da je Alberto nacrtao Anin portret i da mu se polako vraća sjećanje. Ujedno mu kaže da ga Cristina planira izvući iz zemlje.
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