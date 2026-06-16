Glumac je otkrio kako mu je putovanje s Ivicom bilo iznimno 'šaroliko' te ispunjeno transformacijama koje su ga vodile kroz različita emocionalna stanja
Ivica iz 'Divljih pčela' otkrio je koja mu je najdraža uspomena iz prve sezone popularne serije
Dragan Veselić koji u popularnoj seriji 'Divlje pčele' igra Ivicu Vukasa za RTL je otkrio kakav je osjećaj nakon što je završila prva sezona.
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- Pa predivan - rekao je i istaknuo da je zadovoljan postignutim. Dodao je kako je putovanje s Ivicom bilo iznimno 'šaroliko' te ispunjeno transformacijama koje su ga vodile kroz različita emocionalna stanja.
Osim toga, glumac je usporedio svog lika s Antinim.
- Ono što sam na početku govorio se i obistinilo, da su to i Ante i Ivica... dica iste matere - objašnjava.
Upravo ta veza, kaže Dragan Veselić, definira njihovu srž.
- Jedan i drugi imaju u sebi tu svoju surovost koju, kao i ta okolina i okruženje, diktira njihove karaktere - govori.
Najljepša uspomena iz prve sezone mu je povezanost cijele ekipe.
- Prvo što ću pamtiti iz ove prve sezone jest da imam osjećaj da casting nije rađen prema talentima, nego po kompatibilnim horoskopskim znakovima - priznao je kroz smijeh pa nastavio: 'Dakle, sjajna je ekipa, sjajni ljudi, kako mlađi, tako i stariji, iskusniji. Stvarno sam oduševljen'.
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