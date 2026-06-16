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NAKON ZAVRŠETKA

Ivica iz 'Divljih pčela' otkrio je koja mu je najdraža uspomena iz prve sezone popularne serije

Piše Stela Kovačević,
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Ivica iz 'Divljih pčela' otkrio je koja mu je najdraža uspomena iz prve sezone popularne serije
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Foto: RTL

Glumac je otkrio kako mu je putovanje s Ivicom bilo iznimno 'šaroliko' te ispunjeno transformacijama koje su ga vodile kroz različita emocionalna stanja

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Dragan Veselić koji u popularnoj seriji 'Divlje pčele' igra Ivicu Vukasa za RTL je otkrio kakav je osjećaj nakon što je završila prva sezona.

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Foto: Instagram

- Pa predivan - rekao je i istaknuo da je zadovoljan postignutim. Dodao je kako je putovanje s Ivicom bilo iznimno 'šaroliko' te ispunjeno transformacijama koje su ga vodile kroz različita emocionalna stanja.

Foto: RTL

Osim toga, glumac je usporedio svog lika s Antinim.

- Ono što sam na početku govorio se i obistinilo, da su to i Ante i Ivica... dica iste matere - objašnjava.

Upravo ta veza, kaže Dragan Veselić, definira njihovu srž.

- Jedan i drugi imaju u sebi tu svoju surovost koju, kao i ta okolina i okruženje, diktira njihove karaktere - govori.

Foto: rtl

Najljepša uspomena iz prve sezone mu je povezanost cijele ekipe.

- Prvo što ću pamtiti iz ove prve sezone jest da imam osjećaj da casting nije rađen prema talentima, nego po kompatibilnim horoskopskim znakovima - priznao je kroz smijeh pa nastavio: 'Dakle, sjajna je ekipa, sjajni ljudi, kako mlađi, tako i stariji, iskusniji. Stvarno sam oduševljen'.

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