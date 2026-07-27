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Evo što će ovog ponedjeljka biti u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
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Evo što će ovog ponedjeljka biti u vašim omiljenim sapunicama
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Foto: NOVA TV
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Doznajte što vas ovog ponedjeljka, 27. srpnja, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'San snova', 'Tajne prošlosti', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Nasljednik 

NOVA TV 21:20

Melek i Yıldız teško podnose neizvjesnost dok se Serhat bori za život, a liječnici daju sve od sebe da ga spase nakon što mu srce nakratko prestane kucati. Dva tjedna poslije Serhat je i dalje bez svijesti, pa Akif preuzima upravljanje konakom.

Foto: ONAT ARPAT

La Promesa

HRT1 13:20

Enora priznaje Manuelu da se uvukla na La Promesu po Lisandrovoj zapovjedi kako bi otplatila dug svog strica. Teresa se sve više udaljuje od kolega i jača vezu s Cristóbalom.

Foto: HRT

Chicago P.D. 

RTL 2 20:10

Dok se Kim Burgess bori za promaknuće, tijekom slučaja koji rješava s detektivom Suarezom suočava se s moralnom dilemom: iskoristiti dijete kao mamac ili slijediti pravila.

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Daleki grad 

NOVA TV 20:25

Cihanov susret s Meryem i činjenica da je to prešutio Alyi uzdrmavaju njihov odnos. Kad dozna istinu, Alya se osjeća izdanom i počinje preispitivati sve što je vjerovala o Cihanovoj prošlosti.

Foto: NOVA TV

San snova 

RTL 20:15

Nakon utakmice Alen je toliko uzdrman da više ne vjeruje svom trenerskom znanju. Loša igra utječe i na igrače, osobito Matea. Sonja i Alen iznenada se sukobe i čini se da ovog puta nema povratka. No zato Maja vidi pozitivu u svojoj budućnosti.

Foto: RTL

Plamen ljubavi 

HRT1 12:30

Catarina je zbunjena nakon što je vidjela Miguela u Akvariju. Čuje se razbijanje prozora jer je netko bacio kamen u kuću Marreiros.

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