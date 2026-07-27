Doznajte što vas ovog ponedjeljka, 27. srpnja, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'San snova', 'Tajne prošlosti', 'Plamen ljubavi'...
Evo što će ovog ponedjeljka biti u vašim omiljenim sapunicama
Nasljednik
NOVA TV 21:20
Melek i Yıldız teško podnose neizvjesnost dok se Serhat bori za život, a liječnici daju sve od sebe da ga spase nakon što mu srce nakratko prestane kucati. Dva tjedna poslije Serhat je i dalje bez svijesti, pa Akif preuzima upravljanje konakom.
La Promesa
HRT1 13:20
Enora priznaje Manuelu da se uvukla na La Promesu po Lisandrovoj zapovjedi kako bi otplatila dug svog strica. Teresa se sve više udaljuje od kolega i jača vezu s Cristóbalom.
Chicago P.D.
RTL 2 20:10
Dok se Kim Burgess bori za promaknuće, tijekom slučaja koji rješava s detektivom Suarezom suočava se s moralnom dilemom: iskoristiti dijete kao mamac ili slijediti pravila.
Daleki grad
NOVA TV 20:25
Cihanov susret s Meryem i činjenica da je to prešutio Alyi uzdrmavaju njihov odnos. Kad dozna istinu, Alya se osjeća izdanom i počinje preispitivati sve što je vjerovala o Cihanovoj prošlosti.
San snova
RTL 20:15
Nakon utakmice Alen je toliko uzdrman da više ne vjeruje svom trenerskom znanju. Loša igra utječe i na igrače, osobito Matea. Sonja i Alen iznenada se sukobe i čini se da ovog puta nema povratka. No zato Maja vidi pozitivu u svojoj budućnosti.
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Catarina je zbunjena nakon što je vidjela Miguela u Akvariju. Čuje se razbijanje prozora jer je netko bacio kamen u kuću Marreiros.
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