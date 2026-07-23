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ELEGANTNA I PROFINJENA

Majka sultanija Hafsa iz serije Sulejman Veličanstveni i u 83. godini oduševljava u kupaćem!

Piše Magdalena Mucić,
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Majka sultanija Hafsa iz serije Sulejman Veličanstveni i u 83. godini oduševljava u kupaćem!
RTL | Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell
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Turska glumica Nebahat Çehre odmarala je u Bodrumu prije povratka na posao. Najavila je nove projekte, no fanove je oduševila njena figura i elegancija u devetom desetljeću života

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Turska glumica Nebahat Çehre (82), koju je naša publika zavoljela u seriji 'Sulejman Veličanstveni' kao Majku sultaniju Hafsu, objavila je fotografiju s ljetovanja u turskom Bodrumu i oduševila fanove. Glumica je objavila par fotografija u elegantnom, crnom, jednodijelnom kupaćem kostimu. Njena figura i njegovan izgled u 83. godini, odmah su privukli lavinu komplimenata.

- Prvo vodite računa o sebi. Sve ostalo će procvjetati prirodno - napisala je glumica ispod fotografije, dodavši da je uživala u odmoru u Bodrumu te da je spremna za nove projekte. 

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- Duge šetnje, puno smijeha i vrijeme provedeno s dragim prijateljima zaista su mi godili. Odmoriti se, napuniti baterije i udahnuti prije novih projekata bilo je neprocjenjivo. Uskoro se ponovno družimo, i to uz niz lijepih iznenađenja - napisala je Nebahat. 

Nebahat Çehre karijeru je započela kao model te je već s 15 godina osvojila titulu Miss Turske, a nedugo zatim počela je glumiti. Ostvarila je zavidnu karijeru na filmu i televiziji, a publika van Turske najbolje je poznaje po ulozi Ayşe Hafsu Sultan, majke sultana Sulejmana, u povijesnoj seriji 'Sulejman Veličanstveni'.

Turski mediji ističu kako je Nebahat i u devetom desetljeću života simbol ljepote, elegancije i dostojanstvenog starenja. 
Glumica je više puta istaknula da se ne boji starenja te da njezin mladolik izgled nije rezultat rigoroznih dijeta ili pretjeranih estetskih zahvata.

- Ne bojim se starenja. Želim svoje godine živjeti lijepo. Ne prkosim ničemu, samo živim zdravo i poštujem svoje tijelo - rekla je u jednom od intervjua.

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