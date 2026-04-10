Evo što će se događati u petak u vašim omiljenim sapunicama

Divlje pčele

RTL 20:15

Čavka opet prevesla Sikiricu, zbog čega Sikirica izgubi kontrolu. Rajka je izvan sebe jer sad zna da je njezin sin izgubljen. Prvo odlazi kod Bradurine, a onda se sukobi s Antom. Kate i Domazet se vole, no Kate i dalje ima svoje sumnje.

Foto: rtl

La Promesa

HRT1 13:20

Curro i Ángela prestravljeni su zbog Lorenzova povratka jer znaju da će im se htjeti osvetiti. Toño otkrije da je Simona rekla Enori da je njegov brak bio laž. Cristóbal kaže Píji i Ricardu da jedno od njih mora otići s La Promese.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Burgess i novi partner Sorensen provjeravaju prijavu na buku iz kuće. Tamo pronalaze mrtvu tinejdžericu. Tim istražuje ubojstvo u domu poznatog igrača bejzbola Jakea McCoya, koji je i stari Olinskyjev prijatelj.

Crno more

NOVA TV 18:10

Veliki susret dviju obitelji donosi pokušaj dogovora, ali i nove uvjete koji nikog ne ostavljaju ravnodušnim. Dok se govori o ljubavi i pomirenju, ispod površine i dalje vrijeđaju stare uvrede, sumnje i prijetnje. Adil pristaje na ono što se činilo nemogućim, ali pod uvjetom koji šokira Furtune. Novi udarac prijeti svima...

Foto: Nova TV

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Neobičan odnos Sare i Marka pomogne mu da se zbliži s Cristinom. Kaže joj da su njihovi partneri ljubavnici i predlaže joj vezu. To nju razljuti i zbuni. Isabel šokira Anu kad joj otkrije tajnu.