Evo što će se događati u utorak u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Melek se vraća kući, ali i dalje sumnja da Yıldız nije iskrena u namjeri da se uda za Yıldırıma. Serhat sve više vjeruje da Yıldız netko prisiljava na brak te odlučuje istražiti što se krije iza njezine nagle promjene.

Foto: ONAT ARPAT

La Promesa

HRT1 13:20

Lorenzo zahtijeva od Alonsa da otjera Curra s La Promese. Curro zamijeti da je Martinina ljubav prema Jacobu izvještačena. María uvježbava s Píjom kako će reći Carlu da je trudna ne znajući da ih mladić sluša.

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

Voight, Chapman i ostatak tima pokušavaju pronaći Otera i nagovoriti ga da se preda kako bi se mogao izgraditi slučaj protiv njihova šefa Reida. Reid, pak, stiže u postaju kako bi uhitio Torresa i otpustio Burgessa zbog pomaganja i ometanja istrage te na kraju svega raspustio obavještajnu jedinicu.

Daleki grad

NOVA TV 20:25

Foto: NOVA TV

Kad Meryemin bivši suprug počne predstavljati ozbiljnu prijetnju Alyi, Cihan odlučuje učiniti sve da je zaštiti. No Alya ostaje pri odluci da sama kontrolira situaciju, vjerujući da je to jedini način da ne ugrozi odnos sa sinom.

San snova

RTL 20:15

Bubalo mora pristati na Zvonimirove uvjete ako želi spasiti klub, no čelnici kluba ne mogu se usuglasiti kako plan provesti u djelo. Slavkova najnovija zavrzlama polazi po zlu.

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Miguel razgovara s Helenom. Pokušava se ispričati zašto se našao s Luísom. Helena je nemirna zbog toga, pogotovo jer se to dogodilo dan nakon njihova vjenčanja. Miguel objašnjava da su samo razgovarali nakon svega što se dogodilo, no ističe da nikad neće oprostiti Luísi.