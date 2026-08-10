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Otkazali nastup Jelene Karleuše u Vodicama: Oglasili se iz kluba

Piše 24sata,
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Otkazali nastup Jelene Karleuše u Vodicama: Oglasili se iz kluba
Beograd: Nastup Jelene Karleuše u restoranu Nacionalna klasa | Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
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Nakon što su danima pljuštale kritike zbog koncerta Jelene Karleuše u Vodicama, iz kluba su priopćili kako je nastup otkazan. Trebao se održati na blagdan Velike Gospe

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Kako navodi Info Vodice, otkazan je koncert srpske pjevačice Jelene Karleuše koji se trebao održati 15. kolovoza, na blagdan Velike Gospe, u klubu Hacienda u Vodicama. S portala navode da je tu informaciju potvrdio sam gradonačelnik Vodica Ante Cukrov, nakon što se proteklih dana razgovaralo o tome s organizatorima koncerta. 

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O svemu su se oglasili i iz kluba. 

- Nakon što je najava koncerta izazvala reakcije koje su daleko nadmašile okvire glazbenog događaja jednog privatnog kluba, donijeli smo odluku da koncert ne održimo. Nijedan izvođač i nijedan događaj nisu važniji od sigurnosti naših gostiju i zaposlenika. Zahvaljujemo našim gostima na razumijevanju - naveli su u priopćenju na društvenim mrežama. 

Foto: instagram

Podsjetimo, na društvenim mrežama se žustro raspravljalo proteklih dana o nastupu kontroverzne pjevačice u Vodicama, posebice zbog njenih spornih izjava. Također, mnogi su negodovali što će se koncert održati na blagdan Velike Gospe, no tada su iz kluba priopćili kako se vrata otvaraju u 23 sata, a da će sam koncert početi u ponoć, odnosno 16. kolovoza. 

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Ranije je i sam gradonačelnik Cukrov rekao da je dolazak Karleuše u Vodice neprimjeren. 'Nemamo ništa protiv nikoga i svi su dobrodošli u grad Vodice, međutim ovdje se radi o imenu i prezimenu osobe koja je javno nastupala s negativnim komentarima o našoj državi i samo zbog toga nije dobrodošla', rekao je prije par dana za Nacional

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