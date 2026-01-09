Evo što će se događati u vašim najdražim sapunicama u petak

Divlje pčele

RTL 20:15

Nakon ekshumacije svi nestrpljivo čekaju nalaz sudskog vještaka Vranića. Strah i tjeskoba vladaju u kućama Runje i Vukas. Mirjana dozna da je Marko također umiješan u Josinu smrt i zbog toga je bijesna. U međuvremenu, Mirjana otkriva novi trag koji ponovno budi njezine sumnje u krivnju sestara.

La Promesa

HRT1 13:20

Lisandro se smjestio na La Promesi, ali nipošto ne smije otkriti da je Curro još ondje ili da je Catalina rodila izvan braka. I Ángela ide u draguljarnicu.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Sin vijećnika osumnjičen je za ubojstvo pa Miller pokušava pritisnuti Voighta da optuži tinejdžera, ali bez medijske pompe. Atwater i Voight ne mogu se dogovoriti kako na kraj s rasnom neosjetljivošću koju Atwater proživljava unutar policije. Atwater prijeti tužbom protiv Nolana i policijske uprave Chicaga.

Zaboravljeni slučaj

DOMA TV 16:30

Detektivi otkrivaju da je prije devet godina smrtno bolesni muškarac zapravo umro od predoziranja morfijem kako ga bolest ne bi potpuno svladala. Kad se tinejdžerica probudi iz kome, tim ponovno otvara slučaj ubojstva njezine obitelji. Uskoro otkrivaju da ju je uhodio muškarac.

Navy CIS

DOMA TV 19:00

Kad skupina tinejdžera u nacionalnom parku pronađe mornaričke identifikacijske pločice, tim NCIS-a pozvan je da to istraži. Dok traže mjesto gdje je marinac kampirao, doznaju da je s njim bila još jedna osoba. Istraga ih dovodi do još većeg otkrića - nacionalnim parkom možda hara serijski ubojica.

Cacau

HRT1 12:30

Susana razgovara s Marlene o Valdemarovoj nevjerici u vezi s njezinom udajom za Ruija. Lalá glumi da je šokirana zbog smrti Reginina djeteta i obeća da će pomoći Simone da se vrati.