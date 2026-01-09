Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim najdražim sapunicama u petak

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Evo što će se događati u vašim najdražim sapunicama u petak
Foto: RTL

Doznajte što vas očekuje ovog petka 9. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Navy CIS', 'Zaboravljeni slučaj', 'Cacau'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Nakon ekshumacije svi nestrpljivo čekaju nalaz sudskog vještaka Vranića. Strah i tjeskoba vladaju u kućama Runje i Vukas. Mirjana dozna da je Marko također umiješan u Josinu smrt i zbog toga je bijesna. U međuvremenu, Mirjana otkriva novi trag koji ponovno budi njezine sumnje u krivnju sestara.

La Promesa 

HRT1 13:20

Lisandro se smjestio na La Promesi, ali nipošto ne smije otkriti da je Curro još ondje ili da je Catalina rodila izvan braka. I Ángela ide u draguljarnicu.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Sin vijećnika osumnjičen je za ubojstvo pa Miller pokušava pritisnuti Voighta da optuži tinejdžera, ali bez medijske pompe. Atwater i Voight ne mogu se dogovoriti kako na kraj s rasnom neosjetljivošću koju Atwater proživljava unutar policije. Atwater prijeti tužbom protiv Nolana i policijske uprave Chicaga.

Zaboravljeni slučaj

DOMA TV 16:30

Detektivi otkrivaju da je prije devet godina smrtno bolesni muškarac zapravo umro od predoziranja morfijem kako ga bolest ne bi potpuno svladala. Kad se tinejdžerica probudi iz kome, tim ponovno otvara slučaj ubojstva njezine obitelji. Uskoro otkrivaju da ju je uhodio muškarac.

Navy CIS

DOMA TV 19:00

Kad skupina tinejdžera u nacionalnom parku pronađe mornaričke identifikacijske pločice, tim NCIS-a pozvan je da to istraži. Dok traže mjesto gdje je marinac kampirao, doznaju da je s njim bila još jedna osoba. Istraga ih dovodi do još većeg otkrića - nacionalnim parkom možda hara serijski ubojica.

Cacau

HRT1 12:30

Susana razgovara s Marlene o Valdemarovoj nevjerici u vezi s njezinom udajom za Ruija. Lalá glumi da je šokirana zbog smrti Reginina djeteta i obeća da će pomoći Simone da se vrati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Antonio Agostini više nije dio serije 'Divlje pčele'. Oglasio se
KRATKO POTVRDIO

Antonio Agostini više nije dio serije 'Divlje pčele'. Oglasio se

Agostini je u seriji 'Divlje pčele' utjelovio Marka Vukasa, buntovnog mladića koji je u vječnoj potrazi za roditeljskom potvrdom i ljubavi
Agostini više neće biti u Divljim pčelama. Izvor za 24sata otkrio: 'Ovo je prešlo svaku granicu'
UTJELOVIO JE MARKA VUKASA

Agostini više neće biti u Divljim pčelama. Izvor za 24sata otkrio: 'Ovo je prešlo svaku granicu'

Redakcija 24sata od izvora bliskih produkciji doznala je detalje cijelog slučaja
Vrijeđala kolege misleći da je mikrofon ugašen. HRT: Žao joj je, nazvala ih je da se ispriča
IZAZVALA BURU REAKCIJA

Vrijeđala kolege misleći da je mikrofon ugašen. HRT: Žao joj je, nazvala ih je da se ispriča

Voditeljica Drugog programa Hrvatskoga radija Sabina Jaganjac izazvala je buru reakcija nakon što je zbog uključenog mikrofona u eter otišao njezin privatni razgovor u kojem je kritizirala nagradnu igru svoje kuće

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026