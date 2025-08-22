Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u petak

La Promesa

HRT 1 13:20

Stigao je dan Janina i Manuelova vjenčanja. Cruz i Petra ne odustaju od pokušaja da ga spriječe. Curro obavještava mladence da Martina neće doći i otkriva im da zna istinu o svom podrijetlu.

Hitna: Chicago

RTL2 18:25

Dr. Manning liječi seksualno zlostavljanu pacijenticu u komi, koja je još i trudna. Nakon posjeta psihijatrijskoj ustanovi dr. Reese otkriva da se jedna od tamošnjih tinejdžerica ozlijedila samo kako bi se srela s njom.

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Cihan se nalazi pod pritiskom sa svih strana, a uz to mora voditi i unutarnju borbu protiv sve nemirnijeg Albora klana. U središtu sukoba nalazi se Alya, a Cihan bez oklijevanja riskira vlastiti život kako bi je spasio. Kako sukobi izbijaju u sve većim razmjerima, Cihan postaje svjestan jedne stvari - sve je bliži Boranovu ubojici.

Leyla

NOVA TV 21:25

Svaka odluka koju donesu mogla bi nekom slomiti srce, a drugom spasiti život. Nur, suočena s time da Civanovu sudbinu drži u rukama Neco, odlučuje preuzeti stvar u svoje ruke.

Cacau

HRT1 12:25

Salomão otkrije da Joana radi za Simone i naredi tjelesnom čuvaru Soaresu da je dovede k njemu. Regina prizna Gutu da se kaje što je manipulirala s Cacau kako bi ona povjerovala da je Marquinho Marcov sin.