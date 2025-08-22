Obavijesti

DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u petak

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: HRT

Doznajte što vas očekuje u petak 22. kolovoza u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'La promesa', 'Hitna: Chicago', 'Leyla', 'Daleki grad', 'Cacau'...

La Promesa

HRT 1 13:20

Stigao je dan Janina i Manuelova vjenčanja. Cruz i Petra ne odustaju od pokušaja da ga spriječe. Curro obavještava mladence da Martina neće doći i otkriva im da zna istinu o svom podrijetlu.

Hitna: Chicago 

RTL2 18:25

Dr. Manning liječi seksualno zlostavljanu pacijenticu u komi, koja je još i trudna. Nakon posjeta psihijatrijskoj ustanovi dr. Reese otkriva da se jedna od tamošnjih tinejdžerica ozlijedila samo kako bi se srela s njom.

INTRIGE I ZAVRZLAME Na Novu TV stiže nova turska serija! Evo od kada se kreće emitirati 'Skrivena sudbina'
Na Novu TV stiže nova turska serija! Evo od kada se kreće emitirati 'Skrivena sudbina'

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Cihan se nalazi pod pritiskom sa svih strana, a uz to mora voditi i unutarnju borbu protiv sve nemirnijeg Albora klana. U središtu sukoba nalazi se Alya, a Cihan bez oklijevanja riskira vlastiti život kako bi je spasio. Kako sukobi izbijaju u sve većim razmjerima, Cihan postaje svjestan jedne stvari - sve je bliži Boranovu ubojici. 

Leyla

NOVA TV 21:25

Svaka odluka koju donesu mogla bi nekom slomiti srce, a drugom spasiti život. Nur, suočena s time da Civanovu sudbinu drži u rukama Neco, odlučuje preuzeti stvar u svoje ruke.

Cacau 

HRT1 12:25

Salomão otkrije da Joana radi za Simone i naredi tjelesnom čuvaru Soaresu da je dovede k njemu. Regina prizna Gutu da se kaje što je manipulirala s Cacau kako bi ona povjerovala da je Marquinho Marcov sin.

