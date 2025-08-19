Obavijesti

INTRIGE I ZAVRZLAME

Na Novu TV stiže nova turska serija! Evo od kada se kreće emitirati 'Skrivena sudbina'

Foto: Nova Tv

"Skrivena sudbina“ snažna je i napeta dramska serija koja istražuje što znači biti odgovoran za tuđi život. Ova napeta turska uspješnica, koja na Novu TV stiže u utorak, 26. kolovoza, donosi priču o čovjeku koji pokušava otplatiti dug života, koji nije materijalan već emocionalan.

U središtu priče su Mehmet i Handan, dvoje ljudi slomljenih životom, ali povezanih nevidljivom niti sudbine. Handah je mislila da ima savršen brak, ali prevara joj je otvorila oči, a tragedija promijenila život. Osjećaj krivnje koje u sebi nosi Mehmet, spojit će sudbine njihove dvije obitelji zauvijek.

Foto: Nova Tv

U ovom uzbudljivom i emocionalnom putovanju, gledatelji će svjedočiti velikim životnim odlukama, bolnim istinama i neobičnim savezima, sve uz iznimnu glumu i produkciju.

Već u prvim epizodama gledatelji će upoznati Mehmeta, odvjetnika koji se pravom bavi više od 20 godina i paralelno živi u sjeni prošlosti, pokušavajući ispraviti pogreške koje ga progone. Njegova tiha patnja i odlučnost da spasi tuđe živote često ga dovode u konflikt sa samim sobom i kćeri tinejdžericom koja želi doznati istinu o smrti svoje majke. Spletom okolnosti, Mehmet nabasa na krojačicu Handan koja rado pomaže drugima, ali ne može izliječiti svoje emocionalne rane. Iako naizgled živi u ljubavi i sretnom obiteljskom životom, Handan se bori s osjećajem izdaje i stalno preispituje je li ljubav još uvijek moguća.

Foto: Nova Tv

Nova serija „Skrivena sudbina“ donosi brojne intrige, zavrzlame i iznenađenja, stoga ne propustite prvu epizodu u utorak 26. kolovoza u 18.00 na Novoj TV!

