Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u srijedu

Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u srijedu
Doznajte što vas očekuje ove srijede 19. svibnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Teodora suočava Katu s dokazima o ubojstvu Petra i daje joj jedan dan da se preda policiji. Kate odluči preuzeti krivnju i moli je da poštedi njezine sestre. Svi se žele riješiti Ksenije, a ona govori Jakovu da ne želi povesti Teodoru sa sobom.

La Promesa 

HRT1 13:20

Adriano odluči ostati na La Promesi, a upravljanje zemljom prepusti Leocadiji i Jacobu. Liječnik postavi Petri tešku dijagnozu i shvati da joj ne može pomoći.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Na tajnom zadatku razotkrivanja dvojice ilegalnih dilera oružja Atwater susreće Doylea, policajca koji ga je samo na temelju njegove boje kože već jedanput optužio.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Danas rodbina i prijatelji odlaze na sud dati iskaz u sporu oko skrbništva nad Cvitom. Svjedoci su podijeljeni u mišljenjima na čiju stranu stati. Najoštriji prema Matiji su Goran i Kata, a najveće razočaranje za Martina su Janko i Marko Šank

Crno more

NOVA TV 18:10

Esme saznaje šokantnu istinu da je i Zarife bila uključena u trgovinu djecom, što joj ruši povjerenje u ljude oko sebe. Eleni odlučuje potajno napraviti DNK test kako bi konačno došla do odgovora o svom podrijetlu. Istodobno počinje smišljati planove kojima želi natjerati Oruça da prizna istinu.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Cristinin stav prema vlastitoj trudnoći uznemiri Bárbaru. Raúl se vraća u Velvet. Valeria vraća svoje dionice Gloriji, koja ponovno preuzima nadzor nad tvrtkom, ali zato dođe u sukob s Albertom.

