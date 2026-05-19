Vanna pjevala u Lisinskom, u publici bila mnoga poznata lica

Naša glazbena diva Ivana Vrdoljak Vanna u utorak je navečer nastupila u prepunom Lisinskom. "Očekujem dobro raspoloženu publiku koja se došla po dozu uživanja i dobrog provoda, pa čak malo i plesa te po dozu ljepote koju može glazba u ljudima izazvati", rekla je za 24sata prije početka koncerta.
Vanna je još jednom dokazala zašto je već desetljećima na vrhu naše glazbene scene.
Velikim koncertom u Lisinskom oduševila je mnogobrojnu publiku.
"Lisinski je uvijek in, radujem se nastupu tu, to je naša jedina prava koncertna dvorana i jedva čekamo pokazati što znamo. Ovdje dolaze ljudi koji znaju što rade, imaju dobar odnos s publikom i bogat opus. Ovdje treba znati privući pažnju ljudi sa svakim detaljem na pozornici jer imaju svoj mjesta, ne kreću se, nema šetanja do šanka, scrolanja po mobitelu... Mnogo je intimnije", rekla je prije koncerta za 24sata.
"Kao i uvijek, i ovaj je koncert putovanje kroz glazbenu karijeru, uvijek izvodimo i stare i novije pjesme, nećemo nikome ostati ništa dužni. Odsvirat ćemo i neke pjesme koje možda ne izvodimo tako često, a ljudi ih vole", dodala je.
"Drago mi je da mladi i danas slušaju neke moje stare hitove, pjesme su prošle test vremena, nadam se da smo inspiracija i da stvaraju nešto svoje. Svaka pjesma ima skriveni motiv i želju da traje", priznala je.
Na Vannina koncert stigla je i Nina Badrić.
Bila je tu i Barbara Kolar.
Mia Dimšić također jeu živala u pjesmama kolegice iz showa The Voice Kids Hrvatska.
Bio je tu i Matija Cvek, a Nina mu je na početku večeri uputila lijepe riječi. Naime, pozvala je ljude da dođu na Cvekov koncert u Arenu, a rekla je kako joj je drago da ga je pratila od početaka karijere.
