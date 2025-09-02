Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u utorak

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Marta se oporavlja u bolnici. Stiže Karlo i pokazuje koliko mu je stalo. Olga priznaje Šimunu da je ubila Viktoriju - ali još šokantnije, otkriva mu da je Viktorija ubila njegovu majku Agatu. Marta pokušava uvjeriti Šimuna da će učiniti pravu stvar i pomoći Olgi jer zna da je nevina.

Obiteljske tajne

RTL 22:15

Kad dozna od Ilgaza da je Zaferovo truplo pronađeno, Çınar zove oca te trči do Merdana po pomoć. Uskoro autopsija pokaže da se zaista radi o Zaferu te cijela Ceylina obitelj dozna za tragediju. Na sprovod su svi stigli, no ne prođe u miru jer stiže Yekta, koji napravi scenu.

La Promesa

HRT 1 13:20

Alonso sazna da je Catalina prokrvarila. Njezina je trudnoća rizična i nosi blizance. Manuelovo i Janino putovanje loše započne. Na La Promesu dođe žena koju Curro zamijeni za njegovateljicu.

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Nare i Şahin donose odluku koja će promijeniti i njihove i živote svih koji ih okružuju. Njihova tajna nada da će pronaći sreću vodi ih prema iščekivanom kraju punom radosti, no iznenadni dolazak misteriozne osobe sve preokrene.

Leyla

NOVA TV 21:30

Leyla, suočena s time da Civan sada zna sve, odlučuje ne šutjeti. Svoju bol i bijes pretvara u oružje te Yıldız obitelji napokon daje do znanja koliko su je njihova djela koštala. Njezina osveta nije glasna, ali je razorna - i pogađa točno tamo gdje najviše boli.

Cacau

HRT1 12:25

Martim obavijesti Tiaga da se Cacauina obitelj protivi njezinoj udaji za Marca. Lalá zahvali Simone jer ju je primila u stan i potvrdi joj da je dijamant koji joj je ona dala pravi.