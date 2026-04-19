Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama: Kate se ne želi predati, a Jakov sumnja...

Divlje pčele

PONEDJELJAK Svi su zabrinuti za Katarinu. Tereza i dalje gaji osjećaje prema Čavki, bez obzira na to što zna da je pokušao ubiti Ivicu. Ima li Teodora veze s Katarininom nesrećom?

UTORAK Domazetova ljubomora izluđuje Katarinu. Čavka ne priznaje svoje zločine Terezi, ali zna da će se morati prikloniti njoj ili Anti. Čavka dozna gdje Ante drži ključ od sefa s novcem koji će im biti potrebni za bijeg.

SRIJEDA Na sudu Ante izbori izgradnju industrijske zone, a time Katarina gubi kuću i zemlju. Ivica i Nikola utrkuju se s vremenom pokušavajući zaustaviti Antine planove s dokazima koje imaju, dok Katarina doživi novi udarac kad seljani odluče raspustiti zadrugu.

ČETVRTAK Marko vraća Teodori lančić koji je založila. Ante ucjenjuje Šušnjaru aferom koju je imao s Lucom te je uvjeren da je Vice ukrao njegov novac iz sefa. Cvita se nakratko pomiri sa sestrom.

PETAK Domazet ne želi opet bježati od svoje prošlosti, iako mu je general Badurina ušao u trag. Nakon što mu Stipan kaže da ju je vidio kod provalije, Jakov optužuje Teodoru da je imala veze s Katinom nesrećom. Iako je konačna presuda donesena, Katarina se još ne želi predati.

La Promesa

PONEDJELJAK Martina i Jacobo pokušaju nagovoriti baruna De Valladaresa da razgovara s ostalim plemićima, a Catalina otkrije da ju je uvrijedio. Leocadia se ponudi da se ona uda za Lorenza kako bi pustio Angelu.

UTORAK Federico baci novo svjetlo na sve što je Vera mislila da zna o svojoj obitelji. Nađu komad Angeline odjeće koju je Lorenzo namjerno ostavio.

SRIJEDA Manuel da ostavku na svoj položaj u tvrtki. Vera žarko vjeruje da je moguće pomirenje s njezinim ocem. Candela kaže Toñu istinu o njegovu ocu - da je bio ubojica.

ČETVRTAK Curro želi prijaviti Lorenza za Ángelin nestanak, ali Lope ga spriječi - Ángela je pronađena. Leocadiji je dosta čekanja da satnik pusti njezinu kćer i pritisne ga.

PETAK Pobuna protiv markiza De Aguinage pogodi obitelj Luján, radnici traže uvjete slične onima na La Promesi. Alonso zahtijeva da Manuel odustane od odlaska iz zrakoplovne tvrtke.

Chicago P.D.

PONEDJELJAK Tim istražuje niz ubojstava koja su, čini se, povezana s Atwaterom, tj. s njegovim mlađim bratom, koji bi mogao biti umiješan. Upton preispituje Ruzekove postupke nakon sukoba s osumnjičenikom.

UTORAK Upton mora surađivati ​​s detektivom s kojim se već susrela u prošlosti kako bi riješila višestruko ubojstvo. Taj detektiv ubrzo je pronađen mrtav i slučaj dobiva obrat.

SRIJEDA Halstead radi u tajnosti kako bi spriječio bivšeg vojnika, sad otmičara, da ubije dijete. Tim istražuje ubojstvo mlade žene i kongresmena pronađenog bez svijesti u hotelskoj sobi. Voight misli da je kongresmenu namješteno.

ČETVRTAK Veza Halsteada i njegove nove djevojke mijenja se kad se on slučajno nađe usred operacije povezane s drogom i ubojstva tajnog DEA agenta. Voight otkriva da je Ruzek doušnik.

PETAK Burgessov povjerljivi doušnik otkriva da je počinjeno ubojstvo, u što Burgess ne vjeruje, no Upton istražuje i otkriva tijelo, koje na kraju otkriva lanac prostitucije.

Kumovi

PONEDJELJAK OPG-ovcima neplanirano stiže gost, dan prije nego što su ikog očekivali. Nakon početnog uzbuđenja gost ih ugnjavi svojim tužnim pričama. Dok je Bracin odnos s Ružom sve hladniji, s Grabovcem je sve topliji.

UTORAK Braco otkrije Mirjani novosti o Ruži, a ona je zabrinuta kad se u gostionici pojavi Ikica. Goran za to vrijeme organizira “sigurnu kuću”. Frustriran zbog koncesije koju će sad dobiti netko drugi, Janko se želi veseliti barem obećanom stanu na Kukuzovcu, ali Luce odgađa reći Anđeli.

SRIJEDA Braco mora smisliti novi plan bijega, a krucijalnu ulogu u planu ima Goran. Martin je odlučan da traži puno skrbništvo nad Cvitom. Matiju su roditelji alarmirali i ona se pojavljuje s Cvitom u Zaglavama.

ČETVRTAK Martin se sve radikalnije ponaša, a Anđela prvi put ne zna što da mu kaže. Njegovo ponašanje utječe na Matiju i na Cvitu, svaku na svoj način. Braco i Iva kriju svoj odnos ispred Gorana, ali sve više upadaju u rubne situacije.

PETAK Budući da je “Kuća časti” puna gostiju, Matija s Cvitom privremeno odlazi kod Lare, a tamo stvari pođu po zlu. Martinova ogorčenost ne jenjava i među mještanima širi vijest da je došao trenutak da muškarci ponovno očvrsnu. Goran je u sedmom nebu.

Crno more

PONEDJELJAK Esme gubi kontrolu i pred svima povlači potez koji odjekuje cijelim mjestom. Dok se među Furtunama i Koçarijima šire nove sumnje, Šerif naslućuje da Adil igra opasniju igru nego što itko misli.

UTORAK Oruç i Eleni pokušavaju pronaći zajednički jezik nakon svega što ih je udaljilo, ali novi razvoj događaja ponovno ih uvlači u vrtlog opasnih odluka. Adil kreće u brutalnu provjeru lojalnosti i pred najbliže postavlja granice. Fadime i Iso sve teže skrivaju istinu o svom odnosu.

SRIJEDA Adil odlučuje krenuti u napad na Şerifa i povlači potez koji bi mogao promijeniti odnos snaga u obitelji Furtuna. Dok se priprema teren za borbu za prevlast, Oruç se nalazi pred neočekivanom odlukom.

ČETVRTAK Dok cijelo mjesto bruji o Adilovoj odluci da krene dalje, Esme se suočava s istinom koja je pogađa dublje nego što je spremna priznati. Fadime se nađe između odanosti bratu i vlastitih osjećaja, a Iso sve teže skriva koliko je spreman riskirati zbog žene koju voli.

PETAK Na sastanku koji bi mogao odlučiti budućnost Furtuna Çaya, stare prijetnje, skriveni interesi i osobni obračuni izlaze na površinu. Oruç i Şerif staju jedan nasuprot drugom u borbi za prevlast, a presudna riječ dolazi od onih od kojih to nitko ne očekuje.

Velvet: Novo carstvo

PONEDJELJAK Carlos se suoči s Albertom i optuži ga da manipulira Anom kako bi je kontrolirao. Upozori ga da će požaliti ako ne odustane. Valeria izbaci Isabel iz stana, ali Cristina je brani i podsjeća je na skandal s Enriqueom.

UTORAK Barbara sazna da će Isabel biti na reviji s Albertom i upozorava Cristinu koja je želi izbjeći kako bi spriječila skandal. Nazove Gloriju i otkrije joj da Isabel živi s njima.

SRIJEDA Gloria bijesno upada i optužuje Isabel da iskorištava Alberta. Slabašna Isabel pada u nesvijest nakon tog napada. Alberto i Emilio otkriju da je Cristina dopustila Gloriji da uđe u kuću.

ČETVRTAK David otkriva Mateu da Clara radi za njega. Alberto slavi uspjeh revije i objavi rastavu od Cristine. Cristina priznaje Ani da joj je brak propao.

PETAK Rodriga u stanu napada Carlos, koji mu predbaci što je Ani poslao sliku Kathy Méndez. Carlos ga ubije i inscenira da se ovaj predozirao. Ana dobiva sliku i poruku od Rodriga, koji kao da je opsjednut njome.