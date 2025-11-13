Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak

Divlje pčele

RTL 20:15

Domazet ima za Zoru neočekivani prijedlog. Cviti zaprijeti Čavka, zbog čega Nikola pokaže svoje drugo lice. Jakov nije siguran treba li ostati u Vrilu ili otići iz njega i tako otići od voljene Katarine.

Foto: Tom Dubravec

La Promesa

HRT1 13:20

Alonso zamoli Curra da ode s La Promese kako bi spasio markizat, ali mladić pronađe rješenje da se vrati u palaču i nastavio istragu Janine smrti.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Zapovjednik Perry traži od Voighta da spasi njegova nećaka policajca od korumpirane skupine policajaca koji pljačkaju dilere droge. Čitava afera se otme kontroli kad je Perry ubijen.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Veljko se sukobi s Divnom koja želi Anti vratiti novce. Ivana je pala u nesvijest u svojem uredu, gdje je pronađe Zrinka. Nalaz krvi pokazuje da je Ivana lošeg zdravlja. Sanja i Drago su sluđeni zbog toga što je Crni u njihovoj kući. Kada Crni ode, Lorena zatraži Petru savjet - treba li povjerovati da se Crni mijenja?

Foto: Nova Tv

Kumovi

NOVA TV 20:20

Goran se prijavljuje u bolnicu, odlučio je, dat će Šanku bubreg. Karmela je zabrinuta, ali zna da ne može više ništa učinit po tom pitanju. Ivka ujutro pronalazi nepoznatu ženu u Vinkovu krevetu. Napada Vinka da radi grešku, selo će pričati, ali Vinko uživa. Šima odlazi u Džanka kako bi se makla iz Zaglava. Tamo susreće Dragu Golemca te ga napadne zbog Martina i Stanislava.

Cacau

HRT1 12:30

Sal ne može pojmiti da bi Simone bila Márijeva ljubavnica. Júlia upozori Lalá da će je jednog dana uhititi i zakune joj se da će sve učiniti da je se riješi. Svi se uznemire kad Guto javi da su Lucasa uhvatili u krađi.