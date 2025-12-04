Obavijesti

JEZIVO ISKUSTVO

Minea otkrila mračnu tajnu koju je dugo skrivala: 'Pratio me oko zgrade, čekao bi me kraj auta...'

Zagreb: Pjevačica i televizijska voditeljica Renata Končić Minea | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Poznata pjevačica Minea otkrila je u podcastu da je mjesecima bila izložena uhođenju. Dio slučajeva prijavila je policiji, no navodi kako 'sustav zapravo ne nudi rješenje'...

U novoj epizodi podcasta Marije Grygorijan Vučković, poznatije kao La Masha, pjevačica Renata Končić Minea (48) otkrila je detalje iz svojeg privatnog života o kojima ranije nije pričala. Naime, Minea je po prvi put progovorila o zastrašujućim situacijama s kojima se susretala daleko od pozornice. Otkrila je da je mjesecima bila izložena uhođenju, što je na njoj ostavilo dugotrajan trag. 

- Imala sam čovjeka koji me pratio oko zgrade. Mjesecima je kružio mojom ulicom, ostavljao poruke i poklone koje nikada nisam otvorila. Sve bih odmah maknula. Najgore je bilo kada bi me čekao ispred auta… ili kada bi doslovno trčao za mnom - ispričala je. 

Minea je dodala kako je tek dio slučajeva prijavila policiji, te navela da su pojedinci privedeni na razgovor. 

- Dok se nešto ozbiljno ne dogodi, sustav ti zapravo ne nudi rješenje. Nikada ne znaš tko ti živi preko puta - zaključila je. 

Međutim, iako joj je bilo nelagodno u tim situacijama, istaknula je i kako mnogi ljudi koji prelaze granicu prihvatljivog ponašanja zapravo trebaju stručnu pomoć, a ne osudu. 

- Ne možeš razgovarati s nekim tko nije dobro kao da je sve normalno. Ljudi nose ogromne probleme, a često ih ne rješavaju - rekla je. 

Na kraju je poručila kako nitko, pa ni oni koji izgledaju najjače, nije imun na teške trenutke. 

- Podrška i razgovor su ključni. Bez toga teško itko može kroz život - zaključila je. 

