Doznajte što vas očekuje u petak u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago u plamenu', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak
Nasljednik
NOVA TV 21:20
Dok pritisak na Serhata ne prestaje, Ayten komplicira situaciju prijavom sebe i Kenana. Kenan nema namjeru predati se vlastima te odlučuje iskoristiti Melek u planu da otme Yıldız, no pritom bi mogao izazvati Serhatovu reakciju koja će ga skupo stajati.
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Catarina dolazi kući s Luísom i Miguelom. Ne može shvatiti jesu li oni par ili nisu. Kad upita Miguela hoće li živjeti s njima, on se zbuni, a Luísa odgovori umjesto njega da im to nije u planu.
La promesa
HRT1 13:20
María i Carlo se ne mogu složiti tko je koga poljubio. Alonso i Manuel se posvađaju oko Leocadijine budućnosti na La Promesi. Leocadia je ogorčena zbog Lorenzova ogovaranja.
Chicago u plamenu
RTL 2 19:20
Postaja odgovara na poziv u pomoć zbog požara u kući koji se brzo proširuje preko namještaja koji brzo gori. Hermann otkriva da je proizvođač namještaja tvornica u kojoj je Otis izgubio život na dužnosti.
San Snova
RTL 13:00
Sonja i Bubalo ne ustručavaju se ni pred čim kako bi pridobili Jeru. I dok klubovi kreću u borbu za nogometni savez, u Croatiji napetosti između Alena i Dizela rastu. Kristina i Dado neočekivano postaju partneri dok se Tonka privikava na samački život u gradu.
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