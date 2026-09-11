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Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak
Foto: promo
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Doznajte što vas očekuje u petak u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago u plamenu', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Nasljednik 

NOVA TV 21:20

Dok pritisak na Serhata ne prestaje, Ayten komplicira situaciju prijavom sebe i Kenana. Kenan nema namjeru predati se vlastima te odlučuje iskoristiti Melek u planu da otme Yıldız, no pritom bi mogao izazvati Serhatovu reakciju koja će ga skupo stajati.

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Foto: tv profil

Catarina dolazi kući s Luísom i Miguelom. Ne može shvatiti jesu li oni par ili nisu. Kad upita Miguela hoće li živjeti s njima, on se zbuni, a Luísa odgovori umjesto njega da im to nije u planu.

La promesa

HRT1 13:20

María i Carlo se ne mogu složiti tko je koga poljubio. Alonso i Manuel se posvađaju oko Leocadijine budućnosti na La Promesi. Leocadia je ogorčena zbog Lorenzova ogovaranja.

Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

Foto: promo

Postaja odgovara na poziv u pomoć zbog požara u kući koji se brzo proširuje preko namještaja koji brzo gori. Hermann otkriva da je proizvođač namještaja tvornica u kojoj je Otis izgubio život na dužnosti.

San Snova

RTL 13:00

Sonja i Bubalo ne ustručavaju se ni pred čim kako bi pridobili Jeru. I dok klubovi kreću u borbu za nogometni savez, u Croatiji napetosti između Alena i Dizela rastu. Kristina i Dado neočekivano postaju partneri dok se Tonka privikava na samački život u gradu.

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