Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu

La Promesa

HRT1 13:20

Curro prizna Píji da su Janu trovali svi, pa i on. Burdina kaže Manuelu da mu je Toño lagao. María Fernández otkrije novo pismo koje je Samuel dobio od biskupije.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Upton razmišlja reći Halsteadu sve o ubojstvu Waltona. Njezino kajanje dogodi se u trenutku kad osumnjičenik zamalo počini samoubojstvo u pritvoru.

Tajne prošlosti

NOVA TV 16:30

Berrak se može sjetiti imena, obitelji, događaja, no njezine prve riječi nisu riječi zahvalnosti ni nježnosti nego rečenice koje odmah otkrivaju da se ona vratila u život s istim konfliktima. Zna da je Serhat “saznao za Kader”.

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Alya, slomljena Cihanovom tvrdoglavošću, odlučuje otići iz konaka s Denizom. Ne želi gledati kako Cihan ulazi u operaciju koja ga može ubiti. Cihan je pokušava zaustaviti.

Cacau

HRT1 12:30

Simone otkrije Vitóriji da neće priznati Susanu kao svoju kćer jer želi spriječiti da se pojavi još jedna nasljednica. Rak joj se vratio i ne preostaje joj mnogo života.