Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu
Foto: Nova Tv

Doznajte što vas očekuje ove srijede u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima...

Admiral

La Promesa 

HRT1 13:20

Curro prizna Píji da su Janu trovali svi, pa i on. Burdina kaže Manuelu da mu je Toño lagao. María Fernández otkrije novo pismo koje je Samuel dobio od biskupije.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Upton razmišlja reći Halsteadu sve o ubojstvu Waltona. Njezino kajanje dogodi se u trenutku kad osumnjičenik zamalo počini samoubojstvo u pritvoru.

Tajne prošlosti

NOVA TV 16:30

Berrak se može sjetiti imena, obitelji, događaja, no njezine prve riječi nisu riječi zahvalnosti ni nježnosti nego rečenice koje odmah otkrivaju da se ona vratila u život s istim konfliktima. Zna da je Serhat “saznao za Kader”.

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Alya, slomljena Cihanovom tvrdoglavošću, odlučuje otići iz konaka s Denizom. Ne želi gledati kako Cihan ulazi u operaciju koja ga može ubiti. Cihan je pokušava zaustaviti.

Cacau

HRT1 12:30

Simone otkrije Vitóriji da neće priznati Susanu kao svoju kćer jer želi spriječiti da se pojavi još jedna nasljednica. Rak joj se vratio i ne preostaje joj mnogo života.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Od golih fotki do inauguracije: Melania Trump je prije godinu dana opet postala prva dama
OVAKO SE MIJENJALA

Od golih fotki do inauguracije: Melania Trump je prije godinu dana opet postala prva dama

Donald Trump je prije godinu dana postao predsjednik SAD-a. Na inauguraciji je sa svojom suprugom Melanijom Trump zaplesao prvi ples, a onda su mu se pridružili i članovi njegove obitelji
FOTO U 'Život na vagi' Katarina je ušla s 213 kila: Danas je ona neprepoznatljiva, ovako izgleda
VESELA SPLIĆANKA

FOTO U 'Život na vagi' Katarina je ušla s 213 kila: Danas je ona neprepoznatljiva, ovako izgleda

Splićanka je pokazala nevjerojatnu snagu volje te je do finalnog vaganja skinula ukupno 45,9 kilograma, od čega 31,7 tijekom samog boravka u kući
FOTO Kolinda je zakoračila na Antarktiku, sve je snimila
PUTOVANJE ŽIVOTA

FOTO Kolinda je zakoračila na Antarktiku, sve je snimila

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović otišla je 'na kraj svijeta' ispunivši si tako jednu veliku životnu želju. Naime, Kolinda je stupila na tlo Antarktike, a sve je ponosno snimila i objavila na svom Instagram profilu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026