Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu
La Promesa
HRT1 13:20
Curro prizna Píji da su Janu trovali svi, pa i on. Burdina kaže Manuelu da mu je Toño lagao. María Fernández otkrije novo pismo koje je Samuel dobio od biskupije.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Upton razmišlja reći Halsteadu sve o ubojstvu Waltona. Njezino kajanje dogodi se u trenutku kad osumnjičenik zamalo počini samoubojstvo u pritvoru.
Tajne prošlosti
NOVA TV 16:30
Berrak se može sjetiti imena, obitelji, događaja, no njezine prve riječi nisu riječi zahvalnosti ni nježnosti nego rečenice koje odmah otkrivaju da se ona vratila u život s istim konfliktima. Zna da je Serhat “saznao za Kader”.
Daleki grad
NOVA TV 20:20
Alya, slomljena Cihanovom tvrdoglavošću, odlučuje otići iz konaka s Denizom. Ne želi gledati kako Cihan ulazi u operaciju koja ga može ubiti. Cihan je pokušava zaustaviti.
Cacau
HRT1 12:30
Simone otkrije Vitóriji da neće priznati Susanu kao svoju kćer jer želi spriječiti da se pojavi još jedna nasljednica. Rak joj se vratio i ne preostaje joj mnogo života.
