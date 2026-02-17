Obavijesti

Evo što će biti u Divljim pčelama danas: Zora ima jake mučnine

Evo što će biti u Divljim pčelama danas: Zora ima jake mučnine
Pogledajte što će se događati u novoj epizode mnogima omiljene serije na domaćim ekranima...

Jakov se svađa s ocem zbog Kate Runje, Ivica, naime, želi potpisati papire i od Ante uzeti zemlju koju mu nudi, a učitelj to smatra potezom osvete prema Kati.

- Bolje se ti brini za svoju obitelj - čvrst je Ivica. Baba Ljuba priča sa Sikiricom i Mandom o Šušnjari, šalje ga kod njega. Krsto pokušava ispraviti situaciju s Lucom.

Kod sestara Runje, Zora i Cvita presretne su jer je njihova sestra opet kod kuće. S Nikolom, Stipanom i Domazetom slave izlazak iz pritvora. Čavka i Marko su kod Karmele i Vukas je sve utučeniji, sve je sigurniji u Josinu nevinost.

Teodora osjeti nagle bolove te se Jakov i ona uspaniče zbog trudnoće. Toma čuje punu istinu, no njegove emocije ništa ne može pokolebati. Zora osjeća snažne mučnine.

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

