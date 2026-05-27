Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu

Divlje pčele

RTL 20:15

Suđenje Kati se nastavlja. Nakon sukoba s Antom, Ivica neočekivano dolazi svjedočiti kako bi obranio Josu. Katin odvjetnik razmišlja ostaviti njezin slučaj nakon što mu ona prizna cijelu istinu. Cviti postane neizdrživo živjeti u domu Vukasa.

La Promesa

HRT1 13:20

Manuel avionom doveze serum koji bi mogao spasiti Petru, ali čini se da lijek ne djeluje i svi su spremni za najgore. Lorenzu se žuri da se što prije oženi Ángelom.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tim istražuje niz brutalnih provala u domove, a Upton se pita utječe li njezin odnos s Halsteadom na to kako obavlja posao.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Martin se nastavlja boriti protiv središnjice i TAT-a. Pridobiva mještane na svoju stranu te oni potpisuju peticiju kako bi Zaglave zaradile više novca od odašiljača. Luce je u kaosu, ali mora dalje. Na poslu je dočeka plava kuverta od DORH-a.

Crno more

NOVA TV 18:10

Esme i Eleni udružuju snage kako bi zaustavile kaos koji Şerif izaziva trovanjem sela i njegovim pokušajem da odvede Esme. Uz Adilovu pomoć uspijevaju ga namamiti u pažljivo pripremljenu zamku.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Uznemirena Ana odlazi, a publika je snima. Raúl je pokušava utješiti. Margarita objavi da će raditi za Primu, a to onda potakne sukob s Raúlom. Concepción daje USB stick Margariti.