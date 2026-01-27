Doznajte što vas očekuje ovog tjedna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'La promesa', 'Daleki grad', 'Tajne prošlosti', 'Cacau'...
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak
La Promesa
HRT1 13:20
Catalina i Curro ne daju da Eugenia dođe na krštenje zbog sigurnosnih razloga. Toño napokon prizna Manuelu istinu o krađi i svojim dugovima. Eugenia upada na krštenje s pištoljem.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Mladić je ubijen ispred pekare Javiera Eskana, glavnog čovjeka Los Temidosa. Voight se oslanja na doušnicu Annu kako bi otkrio jesu li napadač i Eskano povezani.
Tajne prošlosti
NOVA TV 16:30
Cihan je ranjen, a Serhat i Can su u panici. Serhat ga doziva i pokušava ga osvijestiti, dok Can bijesno govori kako nije uspio uhvatiti napadače. Cihan jedva govori, ali inzistira da, prije nego što izgubi svijest, mora izreći nešto važno.
Daleki grad
NOVA TV 20:20
Obitelj pokušava “vratiti” Borana kroz sjećanja. Sadakat mu pokazuje fotografiju na kojoj je Alya s Boranom i zatim mu pokaže i dijete, Deniza, pokušavajući ga probuditi emocijom.
Cacau
HRT1 12:30
Mário kaže Jaimeu da bi mogao dobiti dokumente kojim će dokazati da Simone ima lažni identitet. Simone bi htjela uz Laláinu pomoć ubiti Susanu i Ruija.
