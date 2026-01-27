Obavijesti

DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak

24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Nova Tv

Doznajte što vas očekuje ovog tjedna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'La promesa', 'Daleki grad', 'Tajne prošlosti', 'Cacau'...

Admiral

La Promesa 

HRT1 13:20

Catalina i Curro ne daju da Eugenia dođe na krštenje zbog sigurnosnih razloga. Toño napokon prizna Manuelu istinu o krađi i svojim dugovima. Eugenia upada na krštenje s pištoljem.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Mladić je ubijen ispred pekare Javiera Eskana, glavnog čovjeka Los Temidosa. Voight se oslanja na doušnicu Annu kako bi otkrio jesu li napadač i Eskano povezani.

Tajne prošlosti

NOVA TV 16:30

Cihan je ranjen, a Serhat i Can su u panici. Serhat ga doziva i pokušava ga osvijestiti, dok Can bijesno govori kako nije uspio uhvatiti napadače. Cihan jedva govori, ali inzistira da, prije nego što izgubi svijest, mora izreći nešto važno.

Foto: Nova Tv

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Obitelj pokušava “vratiti” Borana kroz sjećanja. Sadakat mu pokazuje fotografiju na kojoj je Alya s Boranom i zatim mu pokaže i dijete, Deniza, pokušavajući ga probuditi emocijom.

Cacau

HRT1 12:30

Mário kaže Jaimeu da bi mogao dobiti dokumente kojim će dokazati da Simone ima lažni identitet. Simone bi htjela uz Laláinu pomoć ubiti Susanu i Ruija.

