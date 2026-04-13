Kaja i Karlo iz Savršenog žive skupa, a imaju i psa! 'Doveo ga je za moj rođendan, divan dar!'

Za Karla i Kaju se ljubav nastavila i nakon što su se kamere showa 'Gospodin Savršeni' ugasile. Kako su nam ranije ispričali, započeli su svoj zajednički život u Zagrebu, i već pola godine žive zajedno.

- U biti smo se odmah nakon showa uselili zajedno jer nekako nismo mogli biti jedno bez drugog - ispričala nam je Kaja ranije. To je bio veliki korak za nju, jer se ova Slovenka morala preseliiti s Tenerifa. A njihov je zajednički život uskoro postao bogatiji i za još jednog člana - malog psa kojeg su nazvali Mile.

Pas Mile je, napisala je Kaja na svojim društvenim mrežama, stigao kao 'iznenađenje' za njezin rođendan.

- Ja obožavam pse, Karlo isto, i znao je da ga želim, a i on ga je htio, pa ga je doveo doma i tako mi dao najljepši poklon koji sam mogla zamisliti. A još ljepše mi je to što ga nije kupio nego udomio - napisala je.

Za RTL-ov 'Savršeni podcast' je Karlo rekao kako je razmišljao što će joj pokloniti i da je znao kako bi Kaja voljela imati psa.

- Rekao sam: 'Ok, idemo' i udomio sam ga - ispričao je. Pas im je donio puno radosti, ali i obaveza, pa se Karlo našalio i kako bi im 'lakše bilo da imaju dijete'.

Sa psićem su proveli i opuštenu nedjelju. Kaja je na društvenim mrežama objavila kako su se zajedno prošetali po Jarunu, gdje su uživali u suncu i igri sa psom.