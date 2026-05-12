Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak

Divlje pčele

RTL 20:15

Nakon Domazetova sukoba s Jakovom, zadrugari ne znaju kako dalje. Zora je u trudovima, a Mirjana je, s Katom i Ljubom, spremna poroditi bebu u tajnosti. Nikola i Cvita se pripremaju da preuzmu bebu odmah po rođenju.

La Promesa

HRT1 13:20

Ángela više ne može izdržati i napadne Lorenza jer je želi za ženu. Cristóbal uvede novo pravilo da za tri ozbiljna prekršaja slijedi otkaz.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tim istražuje neuspjelu krađu automobila, koja završava bijegom kriminalca, a drugi je ubijen. Tim otkriva dokaze koji nagovješćuju da u gradu djeluje lokalni narkobos.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Zbog Martinove prijave na OPG dolazi inspektorica, a Macani pogrešno shvate da je to socijalna radnica. Iva Bracu ne shvaća ozbiljno te mu se bezuspješno umiljava. Martin je dobre volje i pobjeđuje Kikija na mini-golfu.

Crno more

NOVA TV 18:10

Adil dolazi Esme u pomoć, ali još ne zna da je Eleni njegova kći. Esme i Gezep se sukobljavaju oko toga treba li Adilu odmah reći istinu. Ilve priznaje Gezepu da je promijenila DNK nalaze i tako sakrila istinu od Esme i Adila.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Cristina govori Bárbari što je Gloria otkrila. Bárbara joj govori da se ne osvećuje bez dokaza, naredi Pepiti da špijunira Anu.