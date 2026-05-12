Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 12. svibnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Divlje pčele
RTL 20:15
Nakon Domazetova sukoba s Jakovom, zadrugari ne znaju kako dalje. Zora je u trudovima, a Mirjana je, s Katom i Ljubom, spremna poroditi bebu u tajnosti. Nikola i Cvita se pripremaju da preuzmu bebu odmah po rođenju.
La Promesa
HRT1 13:20
Ángela više ne može izdržati i napadne Lorenza jer je želi za ženu. Cristóbal uvede novo pravilo da za tri ozbiljna prekršaja slijedi otkaz.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Tim istražuje neuspjelu krađu automobila, koja završava bijegom kriminalca, a drugi je ubijen. Tim otkriva dokaze koji nagovješćuju da u gradu djeluje lokalni narkobos.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Zbog Martinove prijave na OPG dolazi inspektorica, a Macani pogrešno shvate da je to socijalna radnica. Iva Bracu ne shvaća ozbiljno te mu se bezuspješno umiljava. Martin je dobre volje i pobjeđuje Kikija na mini-golfu.
Crno more
NOVA TV 18:10
Adil dolazi Esme u pomoć, ali još ne zna da je Eleni njegova kći. Esme i Gezep se sukobljavaju oko toga treba li Adilu odmah reći istinu. Ilve priznaje Gezepu da je promijenila DNK nalaze i tako sakrila istinu od Esme i Adila.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Cristina govori Bárbari što je Gloria otkrila. Bárbara joj govori da se ne osvećuje bez dokaza, naredi Pepiti da špijunira Anu.
