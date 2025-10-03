Evo što će se u petak događati u vašim najdražim sapunicama...

La Promesa

HRT 1 13:20

Cruz izgubi kontrolu i kaže Jani da nikad neće voljeti dijete koje nosi. Petra dozna da dio hrane iz kuhinje ide u Samuelovo utočište. Ángela pokuša pročitati novi brzojav za Cruz, ali netko je otkrije.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Ivana i Marina shvaćaju da mogu računati samo jedna na drugu. Konzultiraju se s Terezom koja im otkrije da Veljko nikada nije prepisao kuću na njih dvije. Crni poziva Gabrijelu na sastanak. Daje joj ponudu koju teško može odbiti. Klaudija obavještava Veljka da mu je nepoznati dobročinitelj platio jamčevinu te ga puštaju da se brani sa slobode.

Kumovi

NOVA TV 21:20

Nakon stradavanja investitora Petrescua u hotelu nastaje kaos, a Macani zataje njegovu aktovku. Je li Petrescuov novac blagoslov ili prokletstvo? Lara u pijanstvu nastavlja svoj vrijeđalački pohod zbog kojeg se sutradan kaje, a onda shvati terapijsku snagu toga čina.

Cacau

HRT 21:25

Susana se povjerava Sal o tome kako ju je Simone otjerala kad ju je vidjela s Ruijem. Sal postane sumnjičava. Salomão najavi da će tajne o Ruiju biti otkrivene tek u oporuci.