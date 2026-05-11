Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama

Divlje pčele

RTL 20:15

Ante odluči prihvatiti Čavku kao člana obitelji. Stižu papiri za Krstin i Lucin razvod, no Luce nije sigurna želi li potpisati.

La Promesa

HRT1 13:20

Martina vjeruje da barun De Valladares ima mnogo više veze s Catalininim odlaskom nego što se naslućuje iz oproštajnih pisama koje je ostavila.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Halstead se pridružuje Atwateru u tajnoj operaciji razbijanja lanca droge. Sve se komplicira kad se otkrije da su i druge policijske postaje tajno uključene u istu operaciju.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Braco traži izlaz iz situacije s Larinim “Izvorom ljubavi” koji potkopava njegove poslove na jezeru. Misli da je našao saveznika u Martinu, ali Martin ga razuvjeri. Jadranka pozove Matiju i Kikija na ručak. Kiki opet želi zadobiti Vinkovo povjerenje, ali to neće ići lagano.

Crno more

NOVA TV 18:10

Esme otkriva Feride da je njezina kći Eleni živa i da je prije 20 godina prodana. Gezep saznaje istinu i jedva se suzdržava da ne krene za Šerifom. Hicran pokušava zadržati Eleni uz sebe, uvjerena da joj je ona kći. Esme traži pomoć kako bi zaštitila Eleni od Šerifa i Hicran.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Alberto prizna Cristini da voli drugu ženu i opet potvrđuje namjeru da se rastanu. Bijesna Cristina zaklinje se da će uništiti tu ženu. Pijana Cristina spava s Víctorom u njegovu uredu.