Doznajte što vas očekuje danas u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama
Divlje pčele
RTL 20:15
Ante odluči prihvatiti Čavku kao člana obitelji. Stižu papiri za Krstin i Lucin razvod, no Luce nije sigurna želi li potpisati.
La Promesa
HRT1 13:20
Martina vjeruje da barun De Valladares ima mnogo više veze s Catalininim odlaskom nego što se naslućuje iz oproštajnih pisama koje je ostavila.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Halstead se pridružuje Atwateru u tajnoj operaciji razbijanja lanca droge. Sve se komplicira kad se otkrije da su i druge policijske postaje tajno uključene u istu operaciju.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Braco traži izlaz iz situacije s Larinim “Izvorom ljubavi” koji potkopava njegove poslove na jezeru. Misli da je našao saveznika u Martinu, ali Martin ga razuvjeri. Jadranka pozove Matiju i Kikija na ručak. Kiki opet želi zadobiti Vinkovo povjerenje, ali to neće ići lagano.
Crno more
NOVA TV 18:10
Esme otkriva Feride da je njezina kći Eleni živa i da je prije 20 godina prodana. Gezep saznaje istinu i jedva se suzdržava da ne krene za Šerifom. Hicran pokušava zadržati Eleni uz sebe, uvjerena da joj je ona kći. Esme traži pomoć kako bi zaštitila Eleni od Šerifa i Hicran.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Alberto prizna Cristini da voli drugu ženu i opet potvrđuje namjeru da se rastanu. Bijesna Cristina zaklinje se da će uništiti tu ženu. Pijana Cristina spava s Víctorom u njegovu uredu.
