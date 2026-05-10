FOTO Ove svjetske zvijezde imaju hrvatske korijene, neke će vas potpuno iznenaditi...

Od rock ikona i holivudskih glumaca do sportskih zvijezda i redatelja najvećih filmskih hitova - mnogi svjetski poznati ljudi ponosno ističu kako vuku korijene upravo iz Hrvatske. I dok ih publika poznaje po crvenim tepisima, stadionima i milijunskim projektima, njihova obiteljska priča često vodi do malih mjesta na Jadranu, otoka, Dalmatinske zagore ili Gorskog kotara
Jedan od najzanimljivijih primjera svakako je Krist Novoselić, legendarni basist kultne Nirvane. Malo tko zna da njegovi roditelji imaju kuću na otoku Ižu, odakle obitelj potječe, a sam Krist je kao tinejdžer jedno vrijeme pohađao srednju školu u Zadru kako bi naučio hrvatski jezik.
| Foto: Profimedia
Jedan od najzanimljivijih primjera svakako je Krist Novoselić, legendarni basist kultne Nirvane. Malo tko zna da njegovi roditelji imaju kuću na otoku Ižu, odakle obitelj potječe, a sam Krist je kao tinejdžer jedno vrijeme pohađao srednju školu u Zadru kako bi naučio hrvatski jezik. |
Foto: Profimedia
Jedan od najzanimljivijih primjera svakako je Krist Novoselić, legendarni basist kultne Nirvane. Malo tko zna da njegovi roditelji imaju kuću na otoku Ižu, odakle obitelj potječe, a sam Krist je kao tinejdžer jedno vrijeme pohađao srednju školu u Zadru kako bi naučio hrvatski jezik.
| Foto: Profimedia
Iako se nakon svjetske slave okrenuo politici i društvenom aktivizmu, Hrvatsku nikada nije zaboravio. Na koncertima je znao nositi majicu s natpisom “Hotel Korinjak - Veli Iž”, a tijekom Domovinskog rata posjetio je Hrvatsku kako bi izvještavao za američke medije.
| Foto: Krista Kennell
Hrvatsko podrijetlo ponosno ističe i holivudski glumac Eric Bana, rođen kao Eric Banadinović. Njegov djed Mate nakon Drugog svjetskog rata emigrirao je iz Hrvatske najprije u Argentinu, a potom u Australiju gdje se obitelj nastanila u Melbourneu.
| Foto: Profimedia
Bana je prezime skratio zbog filmske karijere, no hrvatskih korijena nikada se nije odrekao. Hrvatsku je posjetio još kao mladić, a 2006. godine primio je i priznanje Republike Hrvatske za doprinos filmskoj industriji.
| Foto: Steven Bergman / AFF-USA.COM
Zvijezda serije “Castle”, glumica Stana Katić, također često govori o svom podrijetlu. Korijene vuče iz vrličkog i sinjskog kraja, a hrvatski jezik učila je odmalena.
| Foto: nph/NORDPHOTO
Hrvatsku redovito posjećuje, a nedavno je u Splitu istraživala obiteljsko stablo u Državnom arhivu. Posebno je vezana uz Dalmaciju i Jadran, gdje se i udala za australskog poduzetnika hrvatskih korijena Krisa Brkljaču.
| Foto: Â© OConnor-Arroyo/AFF-USA.com
Da hrvatska krv teče i holivudskim akcijskim zvijezdama potvrđuje Joe Manganiello, bivši suprug Sofíje Vergare.
| Foto: KH1
Njegova majka potječe iz obitelji hrvatskih emigranata, a djevojačko prezime joj je Bračanov. Iako se prvo bavio sportom, nakon ozljede okrenuo se glumi i postao jedno od najpoznatijih televizijskih lica.
| Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com/PRE
Posebno zanimljiva priča posljednjih je mjeseci vezana uz NFL zvijezdu Travisa Kelcea.
| Foto: Denny Medley/REUTERS
Njegova majka vuče korijene iz Gorskog kotara, a Travis i njegov brat Jason tek su nedavno otkrili hrvatsko podrijetlo.
| Foto: MIKE SEGAR/REUTERS
U svom popularnom podcastu priznali su koliko ih je ta spoznaja oduševila.
| Foto: Mark J. Rebilas/REUTERS
Na hrvatske korijene ponosan je i redatelj Michael Jelenic, jedan od autora velikog hita “Super Mario Bros. Film”. Njegov otac rođen je u Ždrelcu na Pašmanu, a Michael često ističe kako je upravo Hrvatska, koju redovito posjećuje s obitelji, obilježila njegovo djetinjstvo i inspirirala dio njegova rada.
| Foto: Profimedia