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Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
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Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama
Foto: rtl
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Doznajte što vas očekuje u ponedjeljak u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'Kumovi', 'La promesa', Chicago u plamenu', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Krneta želi zataškati zločin koji je počinio nad Katarinom. Istovremeno, doktor Herman upozorava Ivicu da on još nije spreman za izlazak iz psihijatrijske ustanove. Jelica nevoljko odlazi na spoj s Anđelkom, no njih se dvoje počinju zbližavati. 

La promesa

HRT 1 13:20

Foto: HRT

Santos je šokiran zbog majčine smrti. Martina priprema izlaganje za upravni odbor Zaklade, Julieta se svađa s Cirom, a María priznaje Carlu prošlost sa Samuelom.

Chicago u plamenu 

RTL 2 19:20 

Obiteljski prijatelj traži od Herrmanna savjet za otvaranje bara. Napetosti između Emme i Violet rastu, a Kidd se trudi održati tim na okupu.

PREGLED TJEDNA Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Kate psihički puca, hoće li preživjeti zatvorske dane
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Kate psihički puca, hoće li preživjeti zatvorske dane

Kumovi

NOVA TV 20:25

Ivka s Vinkom i Gotovcima odlazi u Zagreb na ostavinsku raspravu. Tamo ih Saša i Vanja ugošćuju u svojoj vili. Na ostavinskoj svi prisutni dožive šok. Zvone, ljutit na Anđelu zbog slikanja s Grabovcem, okreće ploču i upregne sav svoj stari šarm kako bi izazvao ljubomoru u njoj. Martin i Milica shvaćaju da konačnu odluku o mjestu domaćinu Europske smotre ruralne kulture zapravo donosi komisija koja dolazi tek za mjesec dana.

Slučajna obitelj

NOVA TV 21:20

Foto: NOVA TV

Josip je zatečen što vidi Kseniju, a i ona što vidi njega, pogotovo s puškom u rukama. Ksenija dolazi do vile koju ne prepoznaje te joj se vraćaju sjećanja na jako tužne uspomene. Slavica je dovodi pred nespremnu Korinu, koju naziva Ksenijinom snahom. Mještani su i dalje u strahu zbog divljih pasa u mjestu. Vito puca u sve što se miče, dok mu Boris pokušava oduzeti pušku.

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Eduardo ulazi u Zéovu hotelsku sobu i razgovaraju o dolasku nove pošiljke. Eduardo sve odobrava, ali upozorava na oprez zbog policije. Daje Zéu rok od 48 sati da ubije Joãa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

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