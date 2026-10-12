Doznajte što vas očekuje u ponedjeljak u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'Kumovi', 'La promesa', Chicago u plamenu', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...
Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama
Divlje pčele
RTL 20:15
Krneta želi zataškati zločin koji je počinio nad Katarinom. Istovremeno, doktor Herman upozorava Ivicu da on još nije spreman za izlazak iz psihijatrijske ustanove. Jelica nevoljko odlazi na spoj s Anđelkom, no njih se dvoje počinju zbližavati.
La promesa
HRT 1 13:20
Santos je šokiran zbog majčine smrti. Martina priprema izlaganje za upravni odbor Zaklade, Julieta se svađa s Cirom, a María priznaje Carlu prošlost sa Samuelom.
Chicago u plamenu
RTL 2 19:20
Obiteljski prijatelj traži od Herrmanna savjet za otvaranje bara. Napetosti između Emme i Violet rastu, a Kidd se trudi održati tim na okupu.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Ivka s Vinkom i Gotovcima odlazi u Zagreb na ostavinsku raspravu. Tamo ih Saša i Vanja ugošćuju u svojoj vili. Na ostavinskoj svi prisutni dožive šok. Zvone, ljutit na Anđelu zbog slikanja s Grabovcem, okreće ploču i upregne sav svoj stari šarm kako bi izazvao ljubomoru u njoj. Martin i Milica shvaćaju da konačnu odluku o mjestu domaćinu Europske smotre ruralne kulture zapravo donosi komisija koja dolazi tek za mjesec dana.
Slučajna obitelj
NOVA TV 21:20
Josip je zatečen što vidi Kseniju, a i ona što vidi njega, pogotovo s puškom u rukama. Ksenija dolazi do vile koju ne prepoznaje te joj se vraćaju sjećanja na jako tužne uspomene. Slavica je dovodi pred nespremnu Korinu, koju naziva Ksenijinom snahom. Mještani su i dalje u strahu zbog divljih pasa u mjestu. Vito puca u sve što se miče, dok mu Boris pokušava oduzeti pušku.
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Eduardo ulazi u Zéovu hotelsku sobu i razgovaraju o dolasku nove pošiljke. Eduardo sve odobrava, ali upozorava na oprez zbog policije. Daje Zéu rok od 48 sati da ubije Joãa.
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