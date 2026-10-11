Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Kate psihički puca, hoće li preživjeti zatvorske dane

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Krneta želi zataškati zločin koji je počinio nad Katarinom. Istovremeno, doktor Herman upozorava Ivicu da on još nije spreman za izlazak iz psihijatrijske ustanove. Jelica nevoljko odlazi na spoj s Anđelkom, no njih se dvoje počinju zbližavati.

UTORAK Nakon što je doznala što joj se sprema, Katarina je pred dilemom. Zora i dalje živi u uvjerenju da stvari polako sjedaju na svoje mjesto i da su joj snovi nadohvat ruke. Mirjana i Marko od malog Petra doznaju da Cvita posjećuje svoju sestru. Ante se priprema za povratak, no hoće li dolazak novog tužitelja poremetiti njegove planove?

SRIJEDA Ivica se ipak vraća kući, ali više nije isti. Petar doživi šok kada otkrije da je njegova teta Katarina u zatvoru. Neven je došao u Vrilo kao novi tužitelj te ponovno otvara slučaj Ante Vukasa. Krneta prima poziv od inspektora koji želi znati što se događa u njegovu zatvoru.

ČETVRTAK Inspektor Žuvela dolazi u kontrolu. Iako misli da će Katarina šutjeti o tome što joj je Krneta učinio u zatvoru, ona Žuveli govori sve što je prošla u proteklih šest godina. Cvita je umorna - kako od života, tako i od Vukasa. Dolazak Krstina sina Džonija unosi joj intrigu u život. Ohrabrena snovima o izdavanju ploče, Zora više nema strpljenja za rad u Bellavisti. Rajka s Čavkom u Ženevi pokušava obnoviti odnose, ali on i dalje nije spreman za oprost. Je li mirno razdoblje u Vrilu završeno povratkom Ivice?

PETAK Jakov i Karmela shvaćaju da će morati držati Ivicu pod kontrolom. Špiljak ucjenjuje Nevena i prisiljava ga da zaustavi istragu o Vukasu. Antu zaboli u prsima, jedva uspijeva pobjeći iz skrovišta i, dok traži Marka, nailazi na Cvitu i unuka. Žuvela daje Krneti posljednju priliku, dok se slomljena Kate vraća među zatvorenice bez puno nade. Cvita i Stipan sve su zabrinutiji jer ne mogu doći do Kate u zatvoru, a Rajka pokušava probiti Čavkin zid šutnje. Marino iskreno zaprosi Zoru, ali njoj udaja nije ni na kraj pameti. U međuvremenu, Nikola potajno prati Marka ne bi li konačno otkrio gdje se Ante skriva.

La promesa

HRT 1 13:20

PONEDJELJAK Santos je šokiran zbog majčine smrti. Martina priprema izlaganje za upravni odbor Zaklade, Julieta se svađa s Cirom, a María priznaje Carlu prošlost sa Samuelom.

UTORAK Angela dalje kopa po Cristóbalovoj prošlosti. Martina i Jacobo se svađaju oko projekta utočišta. Carlo sumnja da Marijino dijete nije njegovo nego Samuelovo.

SRIJEDA Martina se pokušava približiti Jacobu. Carlo sumnja u očinstvo djeteta i zatekne Maríju Fernández sa Samuelom.

ČETVRTAK Lorenzu postaje predmet sprdnje prijatelja nakon Currove i Ángeline prljave smicalice. María i Samuel uspiju smiriti ljubomornog Carla. Santos se slomi pred Píjom zbog majčine smrti i očeve odsutnosti.

PETAK Curro kaže Manuelu novosti o Ciru koji sad upravlja imanjem. Manuel počasti Curra i Ángelu putovanjem u toplice. Jacobo uništi Martininu prezentaciju za upravni odbor.

Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

PONEDJELJAK Obiteljski prijatelj traži od Herrmanna savjet za otvaranje bara. Napetosti između Emme i Violet rastu, a Kidd se trudi održati tim na okupu.

UTORAK Medeni mjesec Kidd i Severidea prekine osoba iz zajedničke prošlosti, koja ih zamalo košta života. Nakon toga odnos Severidea i Pryma postaje zategnut. Sam Carver, Kiddin bivši kolega s akademije, pridružuje se ekipi u postaji.

SRIJEDA Kidd regrutira Carvera, Cappa i Tonyja da joj pomognu pripremiti nove poručničke odaje. Severide i detektiv Pryma nerado se udružuju kako bi radili na policijskoj istrazi. Postaja 51 juri gasiti požar u kinu, dok je Violet u suzama.

ČETVRTAK Postaja 51 domaćin je otvorenih vrata na Noć vještica, dok Kidd i Severide pomažu mladoj djevojci koja je izbačena iz svog doma.

PETAK Herrmann dobije zadatak ispuniti čovjekovu želju na samrti. Kidd razmišlja o svom programu nakon što je jedna od njezinih učenica diplomirala na akademiji. Haker napadne postaju.

Kumovi

NOVA TV 20:25

PONEDJELJAK Ivka s Vinkom i Gotovcima odlazi u Zagreb na ostavinsku raspravu. Tamo ih Saša i Vanja ugošćuju u svojoj vili. Na ostavinskoj svi prisutni dožive šok. Zvone, ljutit na Anđelu zbog slikanja s Grabovcem, okreće ploču i upregne sav svoj stari šarm kako bi izazvao ljubomoru u njoj. Martin i Milica shvaćaju da konačnu odluku o mjestu domaćinu Europske smotre ruralne kulture zapravo donosi komisija koja dolazi tek za mjesec dana.

SRIJEDA Ivku je potreslo pismo s ostavinske rasprave pa je izgubila svijest, a Macani i Gotovci tome pripisuju veliki napor i iznenađenje. I dok Vesna suosjeća s Bilandžić-Gelbovima, Vinko je potpuno u ekstazi. Luce saznaje da je Janko upoznao doktoricu, ali se neugodno iznenadi kad shvati da joj nije rekao da je u braku.

ČETVRTAK Ivka se ne sjeća da je bila u Zagrebu. Jadranka je u strahu da joj se vratila demencija i vodi je kod nove doktorice. Vinko ne vjeruje Ivki i misli da radi predstavu. Vesna saznaje da se Aljoša i Saša poznaju iz studentskih dana. Luce otkriva tko stoji iza većine pozitivnih komentara na njezinu kanalu i naljuti se.

Slučajna obitelj

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Josip je zatečen što vidi Kseniju, a i ona što vidi njega, pogotovo s puškom u rukama. Ksenija dolazi do vile koju ne prepoznaje te joj se vraćaju sjećanja na jako tužne uspomene. Slavica je dovodi pred nespremnu Korinu, koju naziva Ksenijinom snahom. Mještani su i dalje u strahu zbog divljih pasa u mjestu. Vito puca u sve što se miče, dok mu Boris pokušava oduzeti pušku.

SRIJEDA Svi su u šoku nakon što je Ksenija došla u mjesto i ošamarila sina. Vito joj pokuša objasniti situaciju, ali razočarana Ksenija ne želi ni čuti. Vito pokušava smiriti Korinu, koja je svjesna da bi mogli biti razotkriveni svakog trenutka. Ante se lomi bi li "posudio" Lovorkin novac kako bi platio svećenika, a Lovorka, kad sazna za obiteljski ručak kod Harangi, odluči da bi i Glamuzine mogle doći.

ČETVRTAK Vito priznaje majci svu istinu koja je dovela do njegove trenutačne situacije - Lana nije trudna, a on je skrivio nesreću zbog koje je Frane u komi. Korina shvati da Boris ima Vitinu manžetu nađenu na mjestu nesreće. Žuri kući, želeći pronaći drugu manžetu, ali bezuspješno. Lovorka ucjeni Antu da ide s njom na ručak kod Josipa. Ante nevoljko pristane pa se Josip neugodno iznenadi kada njih dvoje vidi pred vratima.

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Eduardo ulazi u Zéovu hotelsku sobu i razgovaraju o dolasku nove pošiljke. Eduardo sve odobrava, ali upozorava na oprez zbog policije. Daje Zéu rok od 48 sati da ubije Joãa.

UTORAK Isabelina djeca se iznenade kad vide da je preuredila Sofijinu sobu. Svi se dogovaraju što će reći policiji kako bi sugerirali da je João pobjegao. Catarina leži na tlu i jedva hvata zrak.

SRIJEDA Luísa se vraća kući iz banke i govori Miguelu da ima novac koji su otmičari tražili. Baš tad primaju poziv, no nije jasno je li s druge strane muškarac ili žena.

ČETVRTAK Teresa govori obitelji o razgovoru s Marijom Paulom i otkriva da je Joãov pištolj kod Césara. Catarina crta i začuje glas Marije Paule na vratima. Curica počne zvati upomoć, a César joj brzo prekrije usta.

PETAK Catarina leži na podu bez svijesti, s inhalatorom za astmu u ruci. Miguel razgovara s muškarcem koji je tvrdio da ima informacije o Catarini i prekida poziv.