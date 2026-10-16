Evo što će večeras biti u Divljim pčelama: Aldo otkriva Kati što je čeka, Tereza upoznaje nekoga

Cvita, Mirjana i Nikola razgovaraju o budućem braku Domenike i Marka. Ubrzo, Mirjana uzvraća udarac dok razgovaraju o Petru, a u isto vrijeme Tereza je na spoju koji baš i ne ide najbolje. Kata plače u zatvoru, a Karmela i Jakov razgovaraju o njoj i njezinom stanju. Uskoro Jelica dolazi kod Jakova i govori mu da želi samo njega, da se ne želi udati za Anđelka.

Foto: rtl

Odnos Cvite i Nikole se hladi, a Franka i Aldo razgovaraju o Kati i želji da joj pomognu. Aldo daje Kati kratke upute što da radi ako želi zadržati dijete. Ljuba Jelicu tješi nakon što joj ona govori da je Jakov ne želi i ne voli. Tereza u izlasku upoznaje Nevena. Filip radi probleme zbog Zore, s kojom ne može razgovarati.

Anđelko pati zbog Jelice, Badurina primjećuje da mu unuk ima sve slabiji tek i da je bezvoljan pa ga pita što se događa. Zora i Marino rade na glazbi, a Tereza i Marko prepričavaju Mirjani što je bilo u izlasku. Uskoro se doznaje tko je Neven...

Foto: rtl

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