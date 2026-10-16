Doznajte što vas očekuje ovog petka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago u plamenu', 'Plamen ljubavi'...
Evo što vas ovog petka čeka u vašim omiljenim sapunicama
Divlje pčele
RTL 20:15
Jakov i Karmela shvaćaju da će morati držati Ivicu pod kontrolom. Špiljak ucjenjuje Nevena i prisiljava ga da zaustavi istragu o Vukasu. Antu zaboli u prsima, jedva uspijeva pobjeći iz skrovišta i, dok traži Marka, nailazi na Cvitu i unuka. Žuvela daje Krneti posljednju priliku, dok se slomljena Kate vraća među zatvorenice bez puno nade. Cvita i Stipan sve su zabrinutiji jer ne mogu doći do Kate u zatvoru, a Rajka pokušava probiti Čavkin zid šutnje. Marino iskreno zaprosi Zoru, ali njoj udaja nije ni na kraj pameti. U međuvremenu, Nikola potajno prati Marka ne bi li konačno otkrio gdje se Ante skriva.
La promesa
HRT 1 13:20
Curro kaže Manuelu novosti o Ciru koji sad upravlja imanjem. Manuel počasti Curra i Ángelu putovanjem u toplice. Jacobo uništi Martininu prezentaciju za upravni odbor.
Chicago u plamenu
RTL 2 19:20
Herrmann dobije zadatak ispuniti čovjekovu želju na samrti. Kidd razmišlja o svom programu nakon što je jedna od njezinih učenica diplomirala na akademiji. Haker napadne postaju.
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Catarina leži na podu bez svijesti, s inhalatorom za astmu u ruci. Miguel razgovara s muškarcem koji je tvrdio da ima informacije o Catarini i prekida poziv.
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