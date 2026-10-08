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'ĆAĆA SE VRAĆA'

Evo što će večeras biti u seriji 'Divlje pčele': Ante stiže kući?

Piše 24sata,
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Evo što će večeras biti u seriji 'Divlje pčele': Ante stiže kući?
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Foto: RTL
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Ante s Čavkom i Markom jede i slavi svoj skorašnji izlazak iz ilegale. "Ćaća se vraća", uzviknuo je Ante i pitao Marka o piru koji se bliži. Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u

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Jakov u školi ima problema s Petrom i Renatom, a Ante s Čavkom i Markom jede i slavi svoj skorašnji izlazak iz ilegale. "Ćaća se vraća", uzviknuo je Ante i pitao Marka o piru koji se bliži. Snaha mu je, kaže Čavka, ljepša od svih žena u kraju. Raspitivao se Ante i o Nikolinim poslovima. Ante je sve ponosniji na Marka.

U bolnici Ivica prolazi kroz psihijatrijsko vještačenje, a kod Sikirice i Anđelka u postaji nikad dosadnije. Badurina i Sikirica primjećuju da se Anđelku sviđa Jelica, a on im otvoreno govori da ima plan pozvati je na sok ili šetnju - naravno, nakon što dobije dopuštenje od njezinih roditelja.

Foto: RTL

Zora i Marino pokušavaju preživjeti mjesec, a Domenika osvaja Mirjanu i Terezu. Domeniki se baš i ne sviđa Vrilo, manje je nego što je mislila! Marko, pak, želi ostati u svom kraju.

Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u!

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