Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama

Divlje pčele

RTL 20:15

Mirjana ne može gledati Katarinino psihičko slamanje. Karmela i Jakov žele vjerovati da je Ivica spreman na povratak kući. Filip usporedo gradi mrežu laži: uvjerava Zoru da je Marino uzeo novac od njega, što Zoru okreće protiv Marina.

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La promesa

HRT 1 13:26

Lorenzu postaje predmet sprdnje prijatelja nakon Currove i Ángeline prljave smicalice. María i Samuel uspiju smiriti ljubomornog Carla.

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Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

Kidd i Severide pomažu mladoj djevojci koja je izbačena iz svog doma.

Slučajna obitelj

NOVA TV 21:20

Vito priznaje majci svu istinu koja je dovela do njegove trenutne situacije - Lana nije trudna, a on je skrivio nesreću zbog koje je Frane u komi. Korina shvati da Boris ima Vitinu manžetu nađenu na mjestu nesreće. Žuri kući, želeći pronaći drugu manžetu, ali bezuspješno. Lovorka ucjeni Antu da ide s njom na ručak kod Josipa. Ante nevoljko pristane pa se Josip neugodno iznenadi kada njih dvoje vidi pred vratima.

Foto: NOVA TV

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Teresa govori obitelji o razgovoru s Marijom Paulom i otkriva da je Joãov pištolj kod Césara. Catarina crta i začuje glas Marije Paule na vratima. Curica počne zvati upomoć, a César joj brzo prekrije usta.

Foto: HRT

Kumovi

NOVA TV 20:20

Ivka se ne sjeća da je bila u Zagrebu. Jadranka je u strahu da joj se vratila demencija. Vinko ne vjeruje Ivki i misli da radi predstavu. Vesna saznaje da se Aljoša i Saša poznaju iz studentskih dana. Luce otkriva tko stoji iza pozitivnih komentara na njenom kanalu.