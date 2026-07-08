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Evo što će večeras biti u seriji 'Nasljednik': Melek i Yıldız izazvale kaos, Serhata čeka šok

Piše 24sata,
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Evo što će večeras biti u seriji 'Nasljednik': Melek i Yıldız izazvale kaos, Serhata čeka šok
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Foto: ONAT ARPAT
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Novu epizodu serije „Nasljednik“ ne propustite večeras od 21:15 na Novoj TV!

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Melek nastoji pomoći Nurgül da pronađe više samopouzdanja i ohrabri je da se oslobodi nametnutih pravila. No Yıldız njezin potez doživljava kao još jedan pokušaj nametanja običaja iz Istanbula. Bezazlena rasprava ubrzo preraste u nešto više.

Istodobno, Serhat vodi vlastitu bitku daleko od obiteljskih zidina. Kreće u obračun s krijumčarima koji koriste njegovo ime za ilegalnu trgovinu povijesnim artefaktima, odlučan zaštititi ugled svoje obitelji.

Foto: ONAT ARPAT

Dok Melek pokušava prihvatiti istinu o vlastitom podrijetlu i pronaći mir s ljudima koji su je odgojili, u konaku se otvara novo pitanje koje će obilježiti budućnost cijele obitelji. Sultan traži od Serhata da napokon odluči koja će žena postati njezina nasljednica i preuzeti ulogu buduće hanume. Novu epizodu serije „Nasljednik“ ne propustite večeras od 21:15 na Novoj TV!

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