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NAJTUŽNIJI PRIZORI IZ HNK-A

Tamne naočale nisu mogle sakriti tugu. Slomljena Željka Ogresta oprostila se od brata

Tamne naočale skrivale su joj pogled, ali ne i tugu. U crnini, u prvom redu zagrebačkog HNK-a, Željka Ogresta sjedila je uz supruga Dubravka Merlića dok su se prijatelji i kolege u utorak opraštali od njezina brata, redatelja i scenarista Zrinka Ogreste
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Zagreb: Održana komemoracija za filmskog redatelja Zrinka Ogrestu
Iz prvog reda pratila je govore o Zrinku, njegovim filmovima, prijateljstvima i tragovima koje je ostavio u hrvatskoj kinematografiji. | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Iz prvog reda pratila je govore o Zrinku, njegovim filmovima, prijateljstvima i tragovima koje je ostavio u hrvatskoj kinematografiji. | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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