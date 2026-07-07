Tamne naočale nisu mogle sakriti tugu. Slomljena Željka Ogresta oprostila se od brata

- Zrinko je bio u višim razredima, a ja sam tek krenula u školu. Nisam se igrala s njim, prije sam se šlepala, naravno, kad me htio. Uvijek je među nama bilo nagodbi, pogodbi da me povede sa sobom - prisjetila se svojedobno za Večernji list. | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL