Tamne naočale nisu mogle sakriti tugu. Slomljena Željka Ogresta oprostila se od brata

Tamne naočale skrivale su joj pogled, ali ne i tugu. U crnini, u prvom redu zagrebačkog HNK-a, Željka Ogresta sjedila je uz supruga Dubravka Merlića dok su se prijatelji i kolege u utorak opraštali od njezina brata, redatelja i scenarista Zrinka Ogreste
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Iz prvog reda pratila je govore o Zrinku, njegovim filmovima, prijateljstvima i tragovima koje je ostavio u hrvatskoj kinematografiji.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Iz prvog reda pratila je govore o Zrinku, njegovim filmovima, prijateljstvima i tragovima koje je ostavio u hrvatskoj kinematografiji. |
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Iz prvog reda pratila je govore o Zrinku, njegovim filmovima, prijateljstvima i tragovima koje je ostavio u hrvatskoj kinematografiji.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Zrinko Ogresta preminuo je 3. srpnja u 68. godini.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Komemoracija u HNK-u okupila je brojna poznata lica. Govorilo se o njegovim filmovima, nagradama i profesionalnom putu, ali najviše su odzvanjale osobne uspomene onih koji su ga poznavali izbliza.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Za Željku Ogrestu te su uspomene počele mnogo prije filmskih festivala, priznanja i velikih premijera.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Pet godina stariji Zrinko još joj je od djetinjstva bio veliki uzor.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
- Zrinko je bio u višim razredima, a ja sam tek krenula u školu. Nisam se igrala s njim, prije sam se šlepala, naravno, kad me htio. Uvijek je među nama bilo nagodbi, pogodbi da me povede sa sobom - prisjetila se svojedobno za Večernji list.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Kasnije, kad su odrasli, uvijek su, priznaje, branili jedno drugo, pokrivali se pred roditeljima. Zrinko ju je usmjerio k filmu, umjetnosti, kazalištu. Kinoteka je u to vrijeme bila kult, a Zrinko je bio na prvoj godini Akademije.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
- Znao me poslati na neke cikluse filmova, a onda me čekati ispred kina, da bismo satima razgovarali o Bunuelu. Kao gimnazijalka sam bila na svim njihovim ispitima, odgledala sam sve projekcije filmova, sve studentske kazališne predstave - prisjetila se Željka.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL