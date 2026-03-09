Evo što će večeras biti u seriji 'U dobru i zlu': Crni gubi kontrolu, a Marina se i dalje dvoumi...

U novoj napetoj epizodu serije 'U dobru i zlu' Crni pomalo gubi kontrolu dok se Drago kod njega raspituje o Vuku. Pokušava ga zastrašiti i upozorava ga da odmah prekine potragu te nikome ne govori što je saznao.

Marina ugleda Veljka i Ivanu u zagrljaju te se razočara u Veljka. Ljutito odlazi iz kuće, no Veljko je sustiže i pokušava je uvjeriti da je voli.

Foto: NOVA TV

Novak se razočara u Marinu jer shvaća da ona i dalje misli na Veljka. Traži od nje da odluči što želi, da se vjenčaju ili ne. „On se nikad neće rastati od Ivane, makar mene s lisicama na rukama deportiraju na granicu“, priznaje Marina. Novak joj na to odgovara: „A možda si to sve mogla izbjeći... Još jedno razočaranje u Veljka.“ Nove epizode ne propustite od ponedjeljka do petka na Novoj TV!