Evo što će večeras biti u seriji 'U dobru i zlu': Joco donosi iznenadnu odluku o vjenčanju

U novoj napetoj epizodu serije 'U dobru i zlu' Ružica otkrije Uni što se događa u firmi te njih dvije odluče zajedno uvjeriti Nevenku da odustane od Joce.

Vuk se vraća u rodnu kuću te ima emocionalni susret s Matkom, koji je u nevjerici što vidi sina živog. Istodobno, Crni ne odustaje od svoje nakane da jednom zauvijek riješi problem s Vukom te ubrzo ulazi u otvoreni sukob s njim.

U međuvremenu Petra dolazi u bolnicu gdje sreće Unu i krivi samu sebe za to što je Joco ponovno završio u bolnici. „Za sve sam ja kriva, sto posto mu je pozlilo kad je vidio da je zaboravio prsten", govori Petra, dok Joco istodobno donosi odluku da što prije oženi Petru i traži Ružičinu pomoć u organizaciji vjenčanja.