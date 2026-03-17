Evo što ćemo večeras gledati u Kumovima: Braco se potuče sa švercerima, a Matija se raspada

Večeras u novoj epizodi serije „Kumovi“ napetosti rastu, a odnosi pucaju. Vinko, uzdrman žestokom svađom s Akrapima, odluči krenuti prema Kaštelima po Cvitu. No Jadranka ga pokušava zaustaviti neočekivanim potezom koji ga potpuno zatekne. Matija se pred Martinom raspadne, a on odbija vidjeti svoj dio krivnje i za prekid krivi isključivo nju.

Stanislav sve više sumnja u svoju odluku o odlasku u Maroko i nije siguran treba li uopće krenuti. Za razliku od njega, Lara se intenzivno priprema za put, no Vesna shvaća da njezina odluka nije vođena samo brigom za Tomija. Upozorava je da je otišla predaleko i da bi mogla izgubiti kontrolu ako uskoro ne pronađe posao.

U međuvremenu, Braco se bori sa svojim novim poslom. Dok strahuje od Tihe, situacija dodatno eskalira kada se sukobi sa švercerima od kojih mora preuzeti robu. Novu epizodu omiljenih 'Kumova' ne propustite od 20:15 na Novoj TV!