Evo što gledati na TV-u večeras

Nedjeljna večer pred ekranom donosi pregršt uzbuđenja, velikih filmskih klasika i napetih serija! Od legendarnog "Kuma 2" do akcijskih blockbustera i urnebesnih komedija, izdvojili smo za vas najvažnije što se nudi na HRT 1, HRT 2, RTL-u, NOVA TV, RTL 2 i Doma TV. Uz to, pogledajte i naš izbor najboljih filmova na kabelskim kanalima!

HRT 1

Večer na HRT 1 rezervirana je za istinski filmski spektakl – "Kum 2" u udarnom terminu! Prije toga, informativni blok, a nakon filma kratki pregled najvažnijih vijesti i kulture.

19:00 Dnevnik 2

20:15 Kum 2 (američki film, klasik Francisa Forda Coppole)

23:35 Dnevnik 3

Foto: HRT

HRT 2

Ljubitelji sporta i dokumentaraca doći će na svoje! Pratite hrvatsku vaterpolo reprezentaciju, a potom inspirativne priče o sportskim legendama.

17:50 EP u vaterpolu: Hrvatska - Slovenija (prijenos)

20:15 (Ne)uspjeh prvaka: Janica Kostelić

21:19 Zlatna medalja pod svaku cijenu (dokumentarni film)

RTL

RTL donosi pravu filmsku večer! Prvo napeti triler "Stillwater" s Mattom Damonom, a zatim hit komedija "Ted" za opuštenje prije spavanja.

19:00 RTL Danas

20:15 Stillwater – TV premijera

22:45 Ted

NOVA TV

Nova TV večeras nudi dozu smijeha i akcije uz "Princ otkriva Ameriku 2" i "Transfomere".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Princ otkriva Ameriku 2

22:10 Transformeri: Uspon zvijeri

RTL 2

Večer na RTL 2 počinje s "Dr. Houseom", a nastavlja se s napetim policijskim serijama i popularnim sitcomima.

19:30 Dr. House

20:20 Chicago P.D.

21:50 Teorija velikog praska

22:35 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

Doma TV

Za ljubitelje akcije i zabave – "Posljednji posao" i komedija "Paul Blart: Policajac iz shopping centra" garantiraju napetu i zabavnu večer.

18:30 Rookie

20:00 Posljednji posao

21:35 Paul Blart: Policajac iz shopping centra

Foto: Raymond Liu

Najbolji filmovi večeri na kabelskim kanalima

Za one željne dodatnog filmskog užitka, izdvajamo top 5 filmskih naslova iz ponude kabelskih kanala:

Šetnja u oblacima (Star Movies, 20:00) – Romantična drama s Keanu Reevesom o vojniku koji nakon rata pokušava pronaći mir i ljubav.

Zaboravljeni (Star Movies, 22:00) – Napeti triler o majci koja pokušava dokazati da njezin sin nije nestao bez traga.

Moonfall (CineStar Prem. 2, 21:00) – Spektakularni SF katastrofični film o prijetnji iz svemira.

Red 2: Umirovljeni, naoružani i iznimno opasni (CineStar A&T, 21:00) – Bruce Willis i Helen Mirren u urnebesnoj akcijskoj komediji o povratku starog CIA tima.

Nomadland (Cinemax, 21:00) – Oscarom nagrađena drama o ženi koja nakon ekonomske krize kreće na putovanje američkim zapadom.

