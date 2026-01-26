Evo što gledati na TV-u večeras

Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje sporta, napetih serija i filmskih blockbustera! Izdvojili smo najvažnije događaje na HRT 1, HRT 2, RTL-u, NOVA TV, RTL 2 i Doma TV, kao i nekoliko filmskih hitova koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 večer otvara popularnim kvizom "Potjera" od 18:07, a nakon informativnog bloka slijedi intrigantna dokumentarna serija "What's up Kina" (20:14) i napeta povijesna drama "Maxima" (21:13). Za kraj večeri tu je i politički magazin "Otvoreno" (22:09).

18:07 Potjera

20:14 What's up Kina

21:13 Maxima

22:09 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 očekuje vas opuštajuća doza putopisnih i dokumentarnih sadržaja, a u 21:11 ne propustite američki film "21" o briljantnim studentima koji osvajaju Las Vegas. Večer završava s britanskom kriminalističkom serijom "Baptiste" (23:18).

19:28 Nezaboravni izleti Susan Calman

20:16 Čudesna priroda Namibije

21:11 21 (film)

23:18 Baptiste

RTL

RTL donosi novu epizodu serije "Divlje pčele" u 20:15, a nakon toga slijedi informativni "RTL Direkt" (21:20). Za ljubitelje akcije, večer završava s filmovima "Ubojica s autoputa" (21:55) i "Čovjek bez lica" (23:35).

20:15 Divlje pčele

21:20 RTL Direkt

21:55 Ubojica s autoputa

23:35 Čovjek bez lica

Foto: rtl

NOVA TV

Na NOVA TV sportaši dolaze na svoje s "PSK Potez prvaka" u 20:20, a potom slijedi popularna turska serija "Daleki grad" (20:25). Za kasnovečernje gledatelje tu su "Tajne prošlosti" (22:15) i "Večernje vijesti" (23:15).

20:20 PSK Potez prvaka

20:25 Daleki grad

22:15 Tajne prošlosti

23:15 Večernje vijesti

RTL 2

RTL 2 večeras je u znaku rukometne groznice! Prvo pogledajte "Mamica" (20:00), a zatim prijenos utakmice Europskog prvenstva "Njemačka - Danska" od 20:25. Nakon sporta slijede humoristične serije "Teorija velikog praska" (22:05, 22:30) i "Dva i pol muškarca" (22:55, 23:20).

20:00 Mamica

20:25 EP u rukometu: Njemačka - Danska

22:05 Teorija velikog praska

22:55 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV nudi večer ispunjenu napetim policijskim pričama! "Navy CIS" (18:20, 19:10) zagrijava atmosferu, a potom slijede dvije epizode akcijske serije "Rookie" (19:55, 20:45) i dva nastavka "Blue Bloods" (21:30, 22:20). Ljubitelji akcije mogu uživati i u "S.W.A.T." (23:05).

18:20 Navy CIS

19:55 Rookie

20:45 Rookie

21:30 Blue Bloods

22:20 Blue Bloods

23:05 S.W.A.T.

Foto: Raymond Liu

Najbolji filmski hitovi večeri (izvan glavnih kanala):

"Transformeri" (Star Movies, 20:00) – Spektakularni blockbuster o borbi robota za spas Zemlje.

"G.I. Jane" (CineStar A&T, 21:00) – Kultni akcijski film s Demi Moore u ulozi žene koja ruši vojne barijere.

"Utjerivač dugova" (Star Movies, 22:50) – Napeti akcijski triler za ljubitelje adrenalina.

"Valmont" (Cinemax 2, 21:35) – Povijesna drama i ljubavni spletki s Annette Bening i Colinom Firthom.

"Blizanci" (AMC, 21:50) – Kultna komedija s Arnoldom Schwarzeneggerom i Dannyjem De Vitom.

