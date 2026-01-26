Evo tko je nova misteriozna djevojka Dagura Sigurdssona

Nakon pobjede hrvatske rukometne reprezentacije nad Švicarskom, izbornik Dagur Sigurdsson (52) našao se u središtu pozornosti i zbog trenutka iz privatnog života. Naime, snimljen je u zagrljaju misteriozne dame, a 'pao' je i poljubac kojim su proslavili pobjedu.

Kako doznaje Net.hr iz izvora bliskog izborniku, radi se o samozatajnoj Islanđanki Asi Ingi Thorsteindottir. Izvor ističe kako su tek nedavno započeli vezu, a ovo je bio i njihov prvi zajednički javni istup.

Ljepotica s Islanda ne voli se izlagati previše javnosti, sudeći prema njenim društvenim mrežama koje su zaključane. Prema podacima na LinkedInu, ona je direktorica u jednoj islandskoj kompaniji specijaliziranoj za zaštitu na radu te zdravlje i dobrobit zaposlenika.

Asa Inga Thorsteinsdottir diplomirala je poslovnu administraciju u glavnom islandskom gradu Reykjaviku 2015., a ima i bogato iskustvo u sportu. Prije dolaska na sadašnje radno mjesto više od šest godina bila je predsjednica uprave poznatog islandskog sportskog kolektiva Stjarnan koji ima timove u sedam sportova. Bila je i trenerica gimnastike i direktorica u jednom klubu, a prije toga i izbornica ženske islandske reprezentacije u gimnastici i osvajala naslove na europskoj razini.

I prošle se godine pričalo o ljubavnom životu izbornika Sigurdssona. Bio je u braku s Ingibjörg Palmadottir, s kojom je dobio troje djece, dvije kćeri i sina. Bivša supruga pratila ga je u brojnim selidbama, a upoznali su se u osnovnoj školi. No, par su postali kao tinejdžeri, pisali su tada islandski mediji.

Nije poznato kada su se službeno razveli, ali poznato je da su 2022. sudjelovali u kupovini zajedničkog stana u Reykjaviku.

Nakon razvoda mu je srce osvojila Islanđanka Ingunn Sigurpalsdottir, također direktorica jedne tvrtke. Zajedno su bili od 2023. godine te je i ona, baš kao i sadašnja ljubav, bila vrlo tajnovita po pitanju privatnog života.

Javno je podržala Sigurdssona kada je postao izbornik naše rukometne reprezentacije - tada je objavila fotografiju na kojoj pozira u hrvatskom dresu i napisala je: 'Idemo, Hrvatska'.

Lijepa Islanđanka se 2005. godine natjecala i na izboru za Miss Islanda te osvojila drugo mjesto. Ipak, čini se kako ljubav nije potrajala.