Obavijesti

Show

Komentari 8
POLJUPCI I ZAGRLJAJI

Evo tko je nova misteriozna djevojka Dagura Sigurdssona

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Evo tko je nova misteriozna djevojka Dagura Sigurdssona
10
Malmo: Dagur Sigurdsson ponovno ljubi - u zagrljaju i s poljupcima proslavio pobjedu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska je u nedjelju pobijedila Švicarsku, a tu pobjedu je proslavio i izbornik Dagur Sigurdsson. I to sa zagrljajima i poljupcima. Misteriozna dama ga je podržavala s tribina...

Admiral

Nakon pobjede hrvatske rukometne reprezentacije nad Švicarskom, izbornik Dagur Sigurdsson (52) našao se u središtu pozornosti i zbog trenutka iz privatnog života. Naime, snimljen je u zagrljaju misteriozne dame, a 'pao' je i poljubac kojim su proslavili pobjedu.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE 

Malmo: Dagur Sigurdsson ponovno ljubi - u zagrljaju i s poljupcima proslavio pobjedu Malmo: Dagur Sigurdsson ponovno ljubi - u zagrljaju i s poljupcima proslavio pobjedu Malmo: Dagur Sigurdsson ponovno ljubi - u zagrljaju i s poljupcima proslavio pobjedu
10
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kako doznaje Net.hr iz izvora bliskog izborniku, radi se o samozatajnoj Islanđanki Asi Ingi Thorsteindottir. Izvor ističe kako su tek nedavno započeli vezu, a ovo je bio i njihov prvi zajednički javni istup. 

Ljepotica s Islanda ne voli se izlagati previše javnosti, sudeći prema njenim društvenim mrežama koje su zaključane. Prema podacima na LinkedInu, ona je direktorica u jednoj islandskoj kompaniji specijaliziranoj za zaštitu na radu te zdravlje i dobrobit zaposlenika. 

Malmo: Dagur Sigurdsson ponovno ljubi - u zagrljaju i s poljupcima proslavio pobjedu
Malmo: Dagur Sigurdsson ponovno ljubi - u zagrljaju i s poljupcima proslavio pobjedu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Asa Inga Thorsteinsdottir diplomirala je poslovnu administraciju u glavnom islandskom gradu Reykjaviku 2015., a ima i bogato iskustvo u sportu. Prije dolaska na sadašnje radno mjesto više od šest godina bila je predsjednica uprave poznatog islandskog sportskog kolektiva Stjarnan koji ima timove u sedam sportova. Bila je i trenerica gimnastike i direktorica u jednom klubu, a prije toga i izbornica ženske islandske reprezentacije u gimnastici i osvajala naslove na europskoj razini.

Malmo: Dagur Sigurdsson ponovno ljubi - u zagrljaju i s poljupcima proslavio pobjedu
Malmo: Dagur Sigurdsson ponovno ljubi - u zagrljaju i s poljupcima proslavio pobjedu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

I prošle se godine pričalo o ljubavnom životu izbornika Sigurdssona. Bio je u braku s Ingibjörg Palmadottir, s kojom je dobio troje djece, dvije kćeri i sina. Bivša supruga pratila ga je u brojnim selidbama, a upoznali su se u osnovnoj školi. No, par su postali kao tinejdžeri, pisali su tada islandski mediji. 

NOVA LJUBAV FOTO Sigurdsson nakon pobjede u ljubavnom klinču s ljepoticom!
FOTO Sigurdsson nakon pobjede u ljubavnom klinču s ljepoticom!

Nije poznato kada su se službeno razveli, ali poznato je da su 2022. sudjelovali u kupovini zajedničkog stana u Reykjaviku.

Nakon razvoda mu je srce osvojila Islanđanka Ingunn Sigurpalsdottir, također direktorica jedne tvrtke. Zajedno su bili od 2023. godine te je i ona, baš kao i sadašnja ljubav, bila vrlo tajnovita po pitanju privatnog života.

Foto: ingunnsigurpals/Instagram

Javno je podržala Sigurdssona kada je postao izbornik naše rukometne reprezentacije - tada je objavila fotografiju na kojoj pozira u hrvatskom dresu i napisala je: 'Idemo, Hrvatska'.

NAJVEĆA PODRŠKA FOTO Samo ljubav u Malmöu: Pogledajte poljupce i zagrljaje hrvatskih rukometaša na Euru
FOTO Samo ljubav u Malmöu: Pogledajte poljupce i zagrljaje hrvatskih rukometaša na Euru

Lijepa Islanđanka se 2005. godine natjecala i na izboru za Miss Islanda te osvojila drugo mjesto. Ipak, čini se kako ljubav nije potrajala. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
FOTO Zavela 'Savršenog' Tonija, a onda prošla pakao radi filera: Ovako danas izgleda Stankica
LJEPOTA KOJA JE ZABOLJELA

FOTO Zavela 'Savršenog' Tonija, a onda prošla pakao radi filera: Ovako danas izgleda Stankica

Gledatelji su je upoznali u trećoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', gdje je osvojila srce glavnog junaka Tonija Šćulca. No život Stankice Stojanović nakon realityja nije bio bajka
Draga iz kultnog filma 'Vlak u snijegu' za 24sata: 'Moja djeca nisu mogla gledati da patim...'
50 GODINA FILMA

Draga iz kultnog filma 'Vlak u snijegu' za 24sata: 'Moja djeca nisu mogla gledati da patim...'

Gordana Subotičanec, koja je u filmu ‘Vlak u snijegu’ prije pola stoljeća glumila Dragu, otkriva nam da nijedno od njezinih četvero djece nikad nije pogledalo film do kraja
FOTO Koju biste izabrali? Ovo su 24 djevojke koje se bore za srca dvojice 'Gospodina Savršenih'
OVO SU NJIHOVE PRIČE

FOTO Koju biste izabrali? Ovo su 24 djevojke koje se bore za srca dvojice 'Gospodina Savršenih'

Nova sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni' počinje u ponedjeljak na Voyo RTL-a. Konkurencija među djevojkama nikada nije bila jača, a ovoga puta od početka znaju da će im dvojica muškaraca dijeliti ruže

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026